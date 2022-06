El día que KISS le propuso realizar una colaboración a Soda Stereo

Archivado en: • •

En 1994, Argentina era unas de las capitales latinoamericanas que más visitaban los artistas de gran talla mundial. Kiss, Slayer y Black Sabbath se presentaron ese año en la primera edición de Monsters of Rock, que se llevó a cabo en el Estadio Monumental, en Buenos Aires.

Días antes del concierto, se realizó una rueda de prensa con los artistas en la que Gene Simmons lanzó una frase que generó las risas y confusión de los presentes.

Cuando uno de los periodistas preguntó sobre las bandas en las que Kiss se basaba o inspiraba, mencionando a Alice Cooper y a los New York Dolls, Simmons expresó:

En ese momento, no se sabía si lo dicho por Simmons se trataba de una broma, pero no pasó desapercibido.

Antes de la presentación de Kiss en Buenos Aires, la banda de rock estadunidense había tenido contacto con la banda argentina liderada por Gustavo Cerati, sobre la posibilidad de realizar una colaboración juntos, algo que no cabe en las cabezas de muchas personas.

En el año 1993, Cerati se encontraba viviendo en Chile preparando todo para el lanzamiento de su querido álbum ‘Amor Amarillo’, cuando recibió una llamada de Paul Stanley y Gene Simmons, luego de que los dos músicos consiguieran su número:

Gustavo contó que el bajista de Kiss, que se encontraba grabando ‘Kiss my ass’, trabajo discográfico que reuniría a catorce artistas a lo largo del mundo, que realizarían covers de las canciones más populares de la banda a 20 años de su creación, le pidió que escogiera una canción para grabarla junto a ellos:

“Hablamos varias veces. Me dijo que eligiéramos un tema para grabarlo. Yo le dije que sí. Le comenté que quería grabar ‘I was made for lovin you’ por un sencillo motivo: era la única canción de la que realmente me acordaba, e iba a ser la más fácil de grabar”.