Coldplay estrena el video de su nuevo sencillo: ‘feelslikeimfallinginlove’

Coldplay acaba de estrenar el video musical de su nuevo single “feelslikeimfallinginlove”. El video fue filmado en Atenas, en el imponente Odeón de Herodes Atico de 2.000 años de antigüedad y frente a una audiencia invitada a través de las redes sociales de la banda.

Este video también contó con la dirección de Ben Mor, quien anteriormente creó el video para “Hymn For The Weekend” con Beyoncé.

La grabación está protagonizado por la actriz, escritora y narradora Natasha Ofili (Karen Vaughn en la serie de Ryan Murphy en Netflix, The Politician), también responsable del guión del vídeo y de la dirección creativa. Ofili creó su propia interpretación de la canción en lenguaje de señas americanas, que puede verse en todo el video.

El video también incluye la participación de los integrantes sordos de la sección de Lenguaje de Señas Venezolanas (LSV) del Coro de Manos Blancas, renombrado ensamble de intérpretes de la ciudad venezolana de Barquisimeto, en colaboración con la Dudamel Foundation.

El show de Coldplay en Glastonbury

El estreno le sigue al show de la banda el sábado a la noche en el Festival de Glastonbury, que fue recibido con gran entusiasmo por el público y que obtuvo calificaciones de cinco estrellas en publicaciones como The Times, The Independent, The Guardian, The i y The Telegraph. La última la consideró “uno de los mejores shows de Glastonbury”.

Esta actuación contó con la presencia de Michael J. Fox, actor de ‘Volver al Futuro’. Para todos los presentes esto resultó inesperado en el show, especialmente por la emoción de ver al actor sobre el escenario.

“feelslikeimfallinginlove” es el primer single extraído del próximo décimo álbum de Coldplay, Moon Music, que se conocerá el 4 de octubre de 2024. El álbum, que definirá nuevos estándares de sustentabilidad ya que cada disco de vinilo está hecho de un 100% de botellas de plástico recicladas (nueve botellas por disco), está disponible para su compra anticipada en EcoCD, disco de vinilo EcoRecord y formato digital.

Este nuevo anuncio ha disparado las expectativas de Coldplay alrededor de todo el mundo, especialmente con la posibilidad de un nuevo tour que los traiga a los escenarios de Latinoamérica una vez más.