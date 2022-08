A Flea de Red Hot Chili Peppers no le gusta que sus fans le pidan fotos

Archivado en: •

Una de las cosas que más hacen los fanáticos cada vez que tienen la oportunidad de conocer a sus artistas favoritos es pedirles fotos para inmortalizar el emocionante momento, sin embargo, hay algunos músicos que no disfrutan ser fotografiados junto a sus fieles seguidores, como es el caso de Michael Peter Balzary, más conocido como Flea.

El bajista de Red Hot Chili Peppers reveló recientemente por qué no le gusta tomarse fotos con los fanáticos y aseguró que lo siente como una «transacción» en lugar de algo más significativo.

Luke Vesely, un fanático de la banda, compartió imágenes conociendo a Anthony Keidis antes de un concierto, algo que fue cuestionado por un usuario de Twitter, que se mostró sorprendido al ver a la banda interactuando con sus seguidores.

La publicación se volvió tan viral, que Flea, el bajista de la banda, aseguró que el momento junto a los fans se dio “porque todos ustedes generaron una luz amable y gentil, y no pidieron una foto. Siempre estamos para hablar y charlar, pedir una foto lo arruina al instante”.

Tras las declaraciones del artista, otro fan preguntó “¿qué tiene de malo pedir una foto”, y Flea respondió: “no tiene nada de malo. Pero arruina tener una conversación real. Es una transacción” y agregó: “Nunca en mi vida le pedí a nadie que se tomara una foto conmigo”.

It’s because you all generated a kind and gentle light, and you didn’t ask for a picture. We are always down to talk and chat, asking for a photo ruins it instantly. https://t.co/ZbQPrquHes

