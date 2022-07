MTV VMA’S 2022: Foo Fighters y Red Hot Chili Peppers nominados al mejor video de rock

Los MTV Video Music Awards o VMA’S, por sus siglas en inglés, se llevarán a cabo en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey, el próximo 28 de agosto. Los nombres que suenan en la lista completa de nominados van desde el mundo del pop como Doja Cat, Harry Styles, el rap con exponentes como Kendrick Lamar y el rock con la nominación de los Foo Fighters, Jack White o Muse.

Se conoció la lista completa de los nominados a la premiación, en la categoría del ‘Mejor Video de Rock’ están los Foo Fighters, con el tema ‘Love Dies Young’ de RCA Records; el solista Jack White con ‘Taking Me Back’ de Third Man Records; Muse con la canción ‘Won’t Stand Down’ producida por Warner Records; los Red Hot Chili Peppers con ‘Black Summer’ de Warner Records; la banda Shinedown con su tema ‘Planet Zero’ de Elektra Music Group; y Three Days Grace con ‘So Called Life’ de RCA Records.

Mire también: Ozzy Osbourne y Tony Iommi presentan ‘Degradation Rules’



Reconocimiento a lo mejor de la música

Desde su origen en 1984, los VMA’S han sido transmitidos por televisión alrededor del mundo. Los ganadores de esta edición se llevarán el icónico ‘Moon Man’ que destaca su importancia en alguna de las 15 categorías como: ‘Video del Año’, ‘Artista del Año’, ‘Canción del Año’, ‘Mejor Artista Nuevo’, ‘Artista Push del Año’, ‘Mejor Colaboración’, ‘Mejor Video Pop’, ‘Mejor Video Rock’, ‘Mejor Video Alternativo’, entre otros.

Le puede interesar: The Killers: esta es la fecha de lanzamiento de su sencillo ‘Boy’



Algunos de los nombres que figuran en la lista de nominados son: Adele con ‘Easy On Me’ para la categoría de ‘Canción del Año’; Elton John & Dua Lipa con ‘Cold Heart’, la banda Måneskin nominados a la categoría de ‘Mejor Artista Nuevo’ y ‘Mejor Video Alternativo’ con el tema ‘I Wanna Be Your Slave’.