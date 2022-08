Robbie Williams lanza ‘Lost’, adelanto de su próximo álbum ‘XXV’

Archivado en: •

El artista británico Robbie Williams presenta ‘Lost’, su nuevo sencillo producido por Guy Chambers y Richard Flack, que presenta letras conmovedoras, elementos de piano y cuerdas elevadas.

«‘Lost’ trata sobre los momentos en mi vida en los que me he abandonado a un comportamiento imprudente», asegura el artista sobre la canción, que hará parte de su próximo disco ‘XXV’, que será lanzado el próximo 9 de septiembre.

El nuevo trabajo discográfico de Williams celebra los 25 años del británico como solista y presenta innumerables singles de éxito número 1 y favoritos de los fanáticos.

El álbum estará disponible en formato CD (estándar y deluxe), vinilo y casete. Tanto la versión estándar como la de lujo contarán con ‘Lost’, mientras que el álbum de lujo incluirá tres canciones originales más: ‘Disco Symphony’, ‘More Than This’ y ‘The World And Her Mother’.