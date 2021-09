‘The Last Of Us’: revelan nuevas imágenes del rodaje de la serie

En los últimos días se filtraron algunas imágenes del rodaje de la nueva serie de HBO, ‘The Last of Us’, inspirada en el videojuego homónimo lanzado en 2013 por Naughty Dog, el cual ya se encuentra en marcha con el objetivo de estrenar la producción en 2022.

Como se evidencia en las fotografías divulgadas desde el set de grabación, la nueva serie, que ya grabó su primer episodio, contará con diferentes escenarios muy similares a los que se pudieron apreciar en el primer título del juego como la zona de cuarentena de Boston con calles destruidas y carteles de peligro de la FEDRA.

De acuerdo a varias revelaciones de portales especializados, la serie, que contará con 10 episodios en su primera temporada, se está rodando en la ciudad de Calgary, en Canadá, y contará con grandes actores como Pedro Pascal, quien le dará vida a ‘Joel‘, y Bella Ramsey interpretando a ‘Ellie‘.

