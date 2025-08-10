¿Cuándo iniciarán temporada las ligas de Europa? Fechas y partidos de fútbol inaugurales

El fútbol ya calienta los motores para una nueva temporada. Después del largo periodo de 2024-25 y un merecido descanso, los equipos se preparan para otro ciclo competitivo, en el que buscarán ganar cada trofeo.

Varios clubes están actualmente en amistosos de pretemporada. Sin embargo, la nueva temporada de las ligas europeas está a muy pocos días de iniciar.

Por ello, para que se planifique, aquí les contamos la fecha en la que iniciarán partidos las 5 grandes ligas de balompié en el viejo continente.

¿Cuándo inician las ligas de fútbol en Europa?

Luego de una temporada de gran emoción entre 2024 y 2025 en la que varios equipos se coronaron como campeones, el fútbol vuelve a prepararse para dar emoción a sus fanáticos.

El Paris Saint-Germain buscará defender por todo lo alto el papel de campeón en la Champions League, mientras que los demás equipos se mantendrán al acecho.

Cada vez más clubes buscarán conquistar su liga doméstica, con un nivel competitivo sumamente alto, en especial en las 5 grandes justas de Europa.

Miles de fanáticos en todo el mundo disfrutaron del cierre de la temporada 2024-25 en el balompié mundial, pero, están cada vez más ansiosos de ver el regreso a la actividad.

Sin embargo, la espera es cada vez más corta, y el puntapié inicial en cada una de estas competencias está muy cerca de comenzar.

En el caso de España, el Barcelona, el Atlético de Madrid y el Real Madrid se preparan para una nueva contienda por la gran corona. Esta liga dará inicio el 15 de agosto con el choque entre Girona y Rayo Vallecano.

El fútbol italiano por otro lado, está pautado para comenzar el 23 del mismo mes. El primer partido de esta competencia será entre Genoa y Lecce.

Para el balompié inglés, la Premier League dará inicio el 15 de agosto, al igual que el español, con un partido de comienzo entre Liverpool y Bournemouth.

En el penúltimo lugar, el fútbol alemán comenzará el 22 de agosto, con un partido inaugural entre el Bayern Munich de Luis Díaz y el Red Bull Leipzig.

Finalmente, la inauguración del fútbol francés será el 15 de agosto, con el primer choque entre Rennes y Marsella.

De esta manera, las fechas quedan de la siguiente forma: