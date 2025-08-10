6 hoteles con temática de rock y música que puede visitar un fin de semana: ¿Cuánto vale la noche?

El rock es uno de los géneros con mayor tradición y cantidad de fanáticos en el mundo. Este estilo sonoro ha encantado a millones de personas, gracias a varias agrupaciones brillantes, capaces de destacar a lo largo de la historia.

Miles de fans han demostrado su pasión por este género y sus representantes de distintas formas, gracias a varias experiencias representativas para la música.

De hecho, constantemente nuevos espacios son adecuados para los amantes del rock, como es el caso de hoteles temáticos que permiten vivir un fin de semana a pura música.

Por ello, aquí les recomendaremos 6 hoteles de rock en los que puede disfrutar una experiencia inolvidable, si es un fanático de este género.

6 hoteles temáticos de rock para pasar la noche

A lo largo de todo el mundo cada vez más fanáticos del rock se entusiasman ante la posibilidad de vivir experiencias cercanas a sus ídolos.

En algunos casos esto puede ser complejo, pero, aun así, algunos lugares aun permiten disfrutar del rock de manera temática.

Un ejemplo de ello son los hoteles, en los cuales puede disfrutar de un fin de semana en compañía de instrumentos musicales y objetos temáticos.

El primero de ellos es el icónico Hard Rock Hotel. Este lugar se encuentran en Londres, Inglaterra. Allí se pueden encontrar grandes referencias musicales a varios artistas de la talla de Freddie Mercury, o incluso Elvis Presley.

Una noche en este hotel tiene un costo de entre 200 y 250 libras esterlinas.

El segundo lugar es para HF Fénix Music. Este tiene lugar en Lisboa, Portugal, donde se pueden disfrutar una amplia cantidad de experiencia musicales, no solo del rock, sino también del jazz y el pop.

Puntualmente este alojamiento presenta una noche a un valor de cercano a los 70 dólares.

En el tercer puesto se encuentra el Barceló Imagine. Dicho hotel se encuentra en Madrid, España, en donde puede encontrar varias vivencias musicales de gran calidad, en un espacio temático.

Los costos de este hotel por noche pueden oscilar entre 120 y 150 dólares.

El cuarto lugar le corresponde al Backstage Hotel, el cual está ubicado en Estocolmo, Suecia. Esta ubicación brinda grandes emociones para los amantes del rock y el pop, con cercanía al museo de ABBA.

En este caso concreto, el valor por noche es cercano a los 300 dólares.

El penúltimo puesto es para, nada más y nada menos que, Nhow Berlín. En la capital alemana puede encontrar este alojamiento donde puede disfrutar de experiencias musicales, e instrumentos en servicio a la habitación.

El costo de una noche en este hotel puede estar entre los 79 y los 110 dólares.

Finalmente, para cerrar destacamos el Castillo de Sato. Este hotel se encuentra en Taipei, en un lugar donde podrá ver varios aspectos temáticos de Chopin, y otros artistas de la música clásica.

Por noche, el precio de este alojamiento puede estar ligeramente por encima de los 140 dólares.

Cabe destacar que cada uno de los precios de estos hoteles pueden variar según la disponibilidad, y la temporada del año en que lo requiera.