Estos serían los 3 álbumes más aburridos del metal: repetitivos, decepcionantes y tediosos

El metal es uno de los géneros más extensos en la historia de la música. Este estilo sonoro ha conseguido dominar la industria por varios años, gracias a la potencia de algunos artistas y bandas destacados de forma notable.

Muchos de estos protagonistas han logrado posicionarse en lo más alto de la música gracias a varios éxitos inolvidables, y sobre todo, a la salida de distintos álbumes a lo largo de la historia.

Sin embargo, algunas producciones han acabado siendo decepcionantes, por lo que a continuación les hablaremos sobre los que serían los 3 peores álbumes en la historia del metal.

¿Cuáles son los 3 álbumes más aburridos del metal?

Varios álbumes del metal han quedado destacados como discos inolvidables para los amantes de la música. Esto ha sido posible gracias a su narrativa y sus ‘tracks’.

El ritmo marcado por algunas producciones del metal es brillante, en especial por la forma en que logran compaginar éxitos históricos e inolvidables.

Sin embargo, otros han sido fiascos para todos sus fanáticos, e incluso decepciones que han puesto en riesgo el futuro de algunas agrupaciones.

Por ello, en este caso les daremos el nombre de los que serían los 3 álbumes más aburridos en la historia del metal.

Claramente esta decisión es compleja, sobre todo por lo subjetivo que puede ser el gusto hacia algunas producciones puntuales.

Aunque, hemos optado por consultar a la IA, la cual eligió exclusivamente 3 álbumes a destacar como los perdedores de esta categoría.

Según Gemini, el primero de ellos es, nada más y nada menos que, ‘St. Anger’, un histórico álbum de Metallica.

A pesar de la expectativa que generó esta producción como cualquier otra de la banda, este disco fue un fiasco para muchos, sobre todo por lo repetitivo que podía llegar a ser, y la gran ausencia de solos en su sonido.

Sin dudas, este álbum marcó época, aunque de manera negativa para muchos fanáticos de Metallica, quienes lo reprueban.

El segundo lugar es para ‘Super Collider’, un álbum también proveniente del thrash metal, aunque, esta vez de la mano de Megadeth.

Este disco lanzado en 2013 no tuvo la aprobación general, y esto se debió a que decepcionó a muchos fans por la falta de sorpresa en los sonidos, y lo predecible que podía llegar a ser.

Finalmente, resalta ‘The Astonishing’, una producción de Dream Theater. Este álbum recibió una amplia cantidad de críticas, especialmente por lo extenso que fue, pero también por lo tediosas que podían ser sus canciones.

Si bien estos discos son criticables, el legado de estas bandas no está en riesgo, y sin dudas, son grandes del metal.