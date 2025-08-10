¿Qué significa ‘Hallowed Be Thy Name? El inolvidable éxito de Iron Maiden

‘Hallowed Be Thy Name’ es una de las canciones más destacadas en la trayectoria de Iron Maiden. Esta banda ha sido capaz de enamorar a millones de fans gracias a un catálogo enorme de éxitos potentes y estridentes.

Con el sonido de Bruce Dickinson como líder vocal, y la potencia de sus demás miembros, esta agrupación se mantiene en vigencia en la actualidad.

Más noticias: ¿Qué significa Iron Maiden? La razón por la que escogieron este nombre para la banda

Por ello, para destacar su trayectoria, en este caso les contaremos sobre el significado de ‘Hallowed Be Thy Name’, un éxito brillante de esta banda.

El histórico ‘The Number of the Beast’

Iron Maiden posee varios álbumes brillantes para la historia del heavy metal. Esta banda ha conseguido muchas composiciones inolvidables, gracias a una trayectoria extensa.

Sin embargo, hay un disco en concreto que logró marcar época y hacerse un espacio en lo más alto de la industria musical.

Este fue el tercer álbum de estudio de esta banda, lanzado en 1982 bajo el nombre de ‘The Number of the Beast’.

Dicho disco contó con varios éxitos históricos como lo fueron el homónimo del álbum, ‘Run To The Hills’, y por supuesto, ‘Hallowed Be Thy Name’.

Traducido al español, el nombre de esta canción lleva el nombre de ‘santificado sea tu nombre’, y es una de las más aclamadas de esta banda.

Más noticias: ¿Paul McCartney o Iron Maiden? Este fue el concierto de rock que tuvo más asistentes en Bogotá

En cuanto al significado de esta composición, su letra narra un momento de reflexión por parte de un ser humano condenado a muerte, el cual evalúa sus pensamientos mientras esto se cumple.

Claramente esto lleva un significado místico para la canción. Por ello, para mayor entendimiento, aquí su dejamos la letra en español.

Letra de ‘Hallowed Be Thy Name’ de Iron Maiden en español

Estoy esperando en mi celda fría

Cuando la campana comienza a sonar

Reflexionando sobre mi vida pasada

Y no hay mucho tiempo

Porque a las 5 en punto

Me llevan a la horca

Las arenas del tiempo para mí se están agotando

Corriendo lento

Cuando el sacerdote viene a leerme los últimos ritos

Echo un vistazo a través de las barras a las últimas vistas

De un mundo que me ha ido muy mal

¿Puede ser que haya algún tipo de error?

Es difícil detener el terror creciente

¿Es realmente el final, no algún loco sueño?

Alguien por favor dime que yo estoy soñando

No es fácil dejar de gritar

Las lágrimas fluyen, pero ¿por qué estoy llorando?

Después de todo no tengo miedo de morir

¿No creo que este es un final?

Mientras los guardias me llevan al patio

Alguien llora desde una celda: Dios esté contigo

Si hay un Dios, ¿Por qué me ha dejado ir?

Mientras camino, mi vida va delante de mí

Aunque el final está cerca, no pido disculpas

Atrapa mi alma, ella está dispuesta a volar

Marca mis palabras, cree que mi alma vive

No te preocupes ahora que me voy

He ido más allá para ver la verdad

Cuando sabes que tu tiempo está cerca de tu mano

Quizás entonces empieces a entender

La vida aquí abajo es solo una extraña ilusión

Sí, sí, sí

Santificado sea tu nombre