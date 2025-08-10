La misteriosa y emotiva coincidencia entre Liverpool y Diogo Jota en final contra Daniel Muñoz

El Liverpool y el Crystal Palace homenajearon este domingo en Wembley al futbolista portugués Diogo Jota, fallecido en un accidente de tráfico en España el pasado 3 de julio.

Ian Rush, leyenda del Liverpool, acompañado por Steve Parish, presidente del Crystal Palace, dejaron una ofrenda floral en el fondo de Wembley donde se situaron los aficionados del Liverpool.

En la grada, los aficionados ‘Reds’ desplegaron una pancarta en homenaje al jugador, levantando el título de la Premier League.

Liverpool fans unveil a tribute to Diogo Jota while singing You’ll Never Walk Alone ❤️ pic.twitter.com/hzNjKgwLfi — Football on TNT Sports (@footballontnt) August 10, 2025

Además, se guardó un minuto de silencio antes del comienzo de la Community Shield.

Diogo Jota y su hermano André Silva fallecieron en un accidente de tráfico ocurrido en la provincia de Zamora (España) el pasado 3 de julio, un siniestro que causó una gran conmoción en el mundo del fútbol.

El homenaje a Diogo Jota previo a la Community Shield. FOREVER 20. 🇵🇹💐🕊️ pic.twitter.com/0GgQk4VBi2 — 100% FICHAJES DE FÚTBOL (@FichajeGoleador) August 10, 2025

Entre los homenajes que hizo el Liverpool para su futbolista se incluyó la retirada de su número ’20’, que no podrá ser vestido por ningún jugador de la cantera, el equipo femenino y el masculino.

🚨 Liverpool are paying tribute to Diogo Jota on their kit today:



“Forever 20” ❤️ pic.twitter.com/D4MNDyQUxe — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 10, 2025

La emotiva y curiosa coincidencia

En esta final del fútbol inglés, el Liverpool picó adelante con un marcador de 2-1, gracias a un gol de Jeremie Frimpong.

El lateral holandés anotó un gol luego de dar un centro-remate que entró en el segundo palo, y emocionó a todos sus fanáticos.

Sin embargo, hubo un detalle que conmovió a todos, y que los hinchas aprovecharon para resaltar en redes sociales.

El minuto en el que Frimpong golpeó el balón fue en el minuto 20:20. Cabe recordar que este era el número que usaba Diogo Jota en su camiseta.

At 20:20, Jeremie Frimpong took a shot from a crazy angle and scored while Liverpool fans were applauding in memory of Diogo Jota ❤️



It was meant to be 🕊️ pic.twitter.com/qYcsQG3h6z — GiveMeSport (@GiveMeSport) August 10, 2025

Este hecho claramente añade mística a un tanto importante, con el cual el Liverpool marcó diferencia en el primer minuto ante el Crystal Palace de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, este último entre los suplentes.

Indudablemente, los aficionados del Liverpool aun se encuentran conmovidos por el fallecimiento de su talentoso delantero, el cual falleció hace muy pocas semanas en un accidente de tránsito.

Se espera que en sus próximos partidos el Liverpool continúe rindiendo homenajes a la gran memoria de un delantero que vive en su recuerdo, con su talento y su brillo competitivo.

CON INFORMACIÓN DE EFE