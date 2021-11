Pinocho contará con película en live-action y Disney anuncia fecha de estreno

Disney sigue desempolvando sus personajes animados más representativos, así que esta vez el turno en para Pinocho, el niño de madera que gracias a los deseos de su padre pudo cobrar vida.

Sin embargo esta no será la primera vez que Pinocho llega ala vida real, pues en el 2019 Matteo Garrone realizó una adaptación en live-action que hacía referencia en un 100% a la fábula, todo con la interpretación de Roberto Remigio Benigni, aunque no tuvo una excelente calificación, o por lo menos no para Rotten Tomatoes, donde le dieron un 83% de aprobación.

Ahora la propuesta que hace Disney para llevar al personaje al live-action es apegarse más a la historia hecha para niños y no para adultos, como lo hizo ‘Pinocchio‘.

Por el momento la película no tiene una fecha establecida, pero según la información de comicbook, llegaría terminando el 2022, así que a mediados del próximo año estaríamos viendo los primeros avances de la nueva apuesta de Disney.