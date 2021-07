Liam Gallagher calienta la final de la Eurocopa “dando con toda” en Twitter

Este domingo se disputará la final de la Eurocopa entre Italia vs Inglaterra, sin duda un encuentro de lujo del que saldrá el próximo campeón de Europa.

Así como la Copa América se llevó la atención mundial con la final que se llevó Argentina después de vencer a Brasil en su propia casa, en esta oportunidad Italia e Inglaterra se robarán el show completo este domingo en un encuentro atractivo que se convertirá en espectáculo mundial.

Si bien por el lado de Italia sus hinchas esperan que la Selección lleve la copa, por el lado de Inglaterra las esperanzas también se mantienen vivas, por eso Liam Gallagher ya comenzó a calentar la final lanzando sus tuits como si fueran dardos contra Italia.

A través de su cuenta de Twitter, el exOasis, como es habitual, comenzó a lanzar sus tuits para advertir que será Inglaterra quien lleve la copa a casa.

Only 5 hours to go JESUS fucking Christ

— Liam Gallagher (@liamgallagher) July 11, 2021