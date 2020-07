Vecinos mataron a mascotas de enfermera de pacientes con coronavirus

Una enfermera argentina de 41 años identificada como Daniela, que se encuentra atendiendo la pandemia por el coronavirus en su país, afirmó a medios locales que sus vecinos del Barrio Guadalupe en la provincia de Santa Fe mataron a su gato y perro luego de que no se fuera de su casa, tras recibir amenazas.

Vea También: Joven asegura que no usa tapabocas porque el coronavirus es un “invento Illuminati”

De acuerdo con la emisora Airedigital, Daniela hizo caso omiso a las diferentes amenazas que le hicieron sus vecinos y no se fue de su hogar, razón por la que decidieron vengarse asesinado a sus mascotas:

“Toda la vida los ayudé. Me llamaban a cualquier hora para que les tomara la presión y les colocara inyecciones. Siempre estuve dispuesta para ellos. Cuando empezó la cuarentena me encontré con un cartel diciéndome que me vaya porque los iba a infectar a todos”.