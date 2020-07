Joven asegura que no usa tapabocas porque el coronavirus es un “invento Illuminati”

Se volvió viral en la red social Twitter un vídeo en el que un joven es entrevistado por una periodista sobre la pandemia generada por el coronavirus a nivel mundial. La respuesta a una de las preguntas sobre la seriedad de la enfermedad por parte del sujeto no solo dejó con la boca abierta a la periodista, sino a las personas que han visto las imágenes.

La reportera se encontraba buscando algunos testimonios con respecto al COVID-19 y a la crisis que se vive en este momento en el país debido a la pandemia. Entre las personas que fueron entrevistadas se encontraba un hombre en una moto sin tapabocas, razón por la cual la periodista no dudo en acercarse y cuestionarle por qué no llevaba su tapabocas puesto.

En un inicio el hombre afirmó que no cree en la enfermedad: “Yo la verdad en el covid no creo, nada de esto es real, nosotros no existimos, todo esto es un pasatiempo”, luego de las palabras del entrevistado, la periodista trata de hacer un chiste con respecto a las afirmaciones del joven preguntándole si es como la serie ‘Dark’, a lo cual él afirmó: “Más o menos así (…) siento que Jim Carrey tenía razón que nada de esto es verdad, simplemente estamos atrapados en un cuerpo y estamos viviendo el momento.”

Finalmente, el joven también aseguró que no usa tapabocas debido a qué es un movimiento “Illuminati“.