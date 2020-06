Los Simpson y su nueva predicción: el apagón de la Casa Blanca

Actualmente Estados Unidos vive una de las manifestaciones y desmanes más grandes del 2020 debido a la muerte de George Floyd, quien fue atacado por un policía y por consecuencia miles de ciudadanos salieron a las calles para exigir justicia y ponerle fin al racismo de una vez por todas.

Ante la tensión y los enfrentamientos entre manifestantes y la policía, pues la Casa Blanca decidió apagar las luces, como se conoció en un video en el que se ve como la residencia presidencial desaparece en la oscuridad. Ante esta escena, muchos recordaron uno de los capítulos de Los Simpson don de muestran una situación similar.

Donald Trump reviews his first 100 days in office. Watch an all-new episode of #TheSimpsons this Sunday at 8/7c on FOX. pic.twitter.com/rDtvNgusFs

— TheSimpsons (@TheSimpsons) April 26, 2017