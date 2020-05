La ‘gemela’ latinoamericana de Emilia Clarke que rompe las redes sociales

Una de las redes sociales que ha tomado fuerza durante estos tiempos de coronavirus dentro de niños, jóvenes y adultos, es TikTok.

A través de la red social se han vuelto virales varios videos de todo tipo, incluyendo de personas que se parecen mucho a famosos alrededor del mundo.

La joven chilena Javiera López está conquistando la red social gracias al gran parecido que tiene con la actriz británica Emilia Clarke, conocida por su papel en producciones como ‘Game Of Thrones’ y ‘Me Before You’.

López, sube videos a la red social personificando a los grandes papeles de Clark, incluso sigue el guion al pie de la letra.

Javiera, quien es estudiante de cinematografía conversó con BioBioChile y les contó cómo fue que empezó a realizar videos interpretando a los personajes de Clarke:

“Desde que iba en cuarto medio (me hablaban del parecido), pero cuando entré a la U tomé en cuenta lo que me decían, porque ya era mucha gente. Pero no me atrevía a hacer cosplay o algo así por falta de tiempo, y miedo en parte de hacerlo mal”.