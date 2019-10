Anthony Vincent del canal de YouTube Ten Second Songs es un artista al que le gusta jugar con la imaginación creando versiones increíbles de algunas de las canciones más icónicas del rock.

El cantante, tomó ‘Psychosocial’ del álbum del 2008 de Slikpnot ‘All Hope Is Gone’ y realizó diferentes versiones imitando las voces de Gojira, Tool, Ghost, Linkin Park, Billi Eilish, The Cure, etc.

Aquí el resultado: