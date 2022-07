Archivado en: • •

Durante un concierto de Pearl Jam en Zurich, Suiza, el líder de la banda estadounidense, Eddie Vedder, se vio obligado a echar a una de sus fanáticas que se portó de forma violenta al ser molestada por otros asistentes.

De acuerdo con la información, el cantante detuvo el concierto cuando estaban interpretando la canción ‘Animal’ y notó que entre el público estaba ocurriendo una pelea.

Los organizadores de eventos y artistas han decidido que no se tolerarán los actos violentos durante los conciertos, motivo por el cual Vedder sacó a la fan.

«Enciende las luces, por favor. Hey, hey, hey, hey – Lo he visto todo, lo sé, te estaba molestando. Estabas molesta porque él ha estado grabando todo el rato. ¿Ha sido todo el concierto o sólo ahora? ¿Sólo ahora cuando me he acercado? ¿Ha sido todo el rato? Sí, estás grabando a todo el mundo», empezó a decir el artista, que se mostró comprensivo con la molestia de la fan, pero que no aplaudió su forma de actuar.

«El caso es que sé que te ha molestado, pero tampoco puedes pegarle en la nuca, aunque seas una mujer. Aprecio el hecho de que seas fuerte. Deja de pegarle – te tienes que ir de aquí. La violencia no está permitida. Lo siento señora, no se permite la violencia. Podrías haberme avisado, te estaba mirando. Lo siento, no está bien, aquí no pegamos a la gente. Lo siento», dijo Vedder, que no tuvo otra opción que sacar a la fanática.

Recordemos que Pearl Jam vivió una tragedia en el 2000 cuando algunos fans murieron en una avalancha entre el público del festival Roskilde en Dinamarca.