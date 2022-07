“Maldito hijo de p…”: Bruce Dickinson estalló contra un fan en un concierto

Archivado en: •

La banda de heavy metal Iron Maiden se encuentra dando una poderosa gira en Europa. Durante un concierto en el Estadio Olímpico de Atena, Grecia, ocurrió un inconveniente que enojó muchísimo al líder de la agrupación británica, Bruce Dickinson.

Los fanáticos de la banda no pudieron disfrutar plenamente de ‘The Number of the Beast’, una de las canciones más populares de los británicos, que fue interrumpida cuando uno de los asistentes encendió una bengala que afectó a los demás fanáticos y al cantante, que estalló y no escondió su ira.

Mire También:

Axl Rose se despacha contra Vladimir Putin y lo llama “mentiroso y asesino”

“No permitimos la violencia»: Eddie Vedder sacó a una fan de un concierto

«El hombre con la bengala. Tengo que cantar aquí. Maldito hijo de puta. Griego cabrón. Muy bien. Tengo que cantar. Muy bien. Que te jodan», dijo el cantante mientras la banda tocaba la melodía del himno rockero.

Luego de insultar al fanático, el cantante esperó que el humo se fuera y procedió a cantar el tema completamente fuera de tiempo y sin seguir al resto del grupo, algo que sin duda no cayó bien a los demás fanáticos, que querían disfrutar del concierto y de cada una de las icónicas canciones.