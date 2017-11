Es increíble lo que Panic Button – desarrolladores de este port – ha logrado, ya que, a pesar de sus limitaciones a nivel técnico, el juego corre a 30 FPS en una resolución de 720p en su modo portátil o en el dock. Pero eso no es un impedimento para disfrutar de la acción desmedida que ha caracterizado la saga.

También es destacable la forma en la que los joycon han sido integrados, pero nosotros te recomendamos que uses un mando pro para que la experiencia a la hora de jugar DOOM en nuestra consola sea completa y no se vea frustrada por las pequeñas falencias a la hora de usar los joycon.

En la campaña nos encontramos con la misma aventura que en sus versiones para PS4 o Xbox One. Tendremos un gran diseño de niveles, enemigos y enfrentamientos con criaturas gigantes donde el nivel de dificultad que escojamos modificará enormemente la experiencia. Además de la campaña, también tendremos el modo arcade en cuál tendremos los mismos niveles de la campaña sin preocuparnos por la historia. Por último, no puede faltar el modo multijugador pero que requiere de una descarga adicional de 9GB; también es el modo que más cambios ha sufrido ya que aquí sí que se echan de menos los 60 cuadros por segundo el cual le da la fluidez y dinamismo característicos de la saga.

En conclusión, estamos ante una versión descafeinada del exitoso juego del 2016 que, si bien tiene una banda sonora sobresaliente y un excelente diseño de niveles, se ve seriamente afectado por el bajón de texturas y la reducción de la velocidad, pero no deja de ser una experiencia muy recomendable si aún no has jugado el exitoso juego de Id Software del 2016.

Nota final 8.0