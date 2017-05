Todo está listo para disputar el último partido por el torneo más importante de clubes en el mundo. La ‘Vecchia Signora’ se enfrentará al club merengue por la gloria europea; Juan Guillermo Cuadrado vs James, Cristiano Ronaldo vs Buffon… plato de fútbol imperdible con el “análisis” previo por los intratables, profesionales, conocedores y sabios del Rock And Gol…