¿Qué significa ‘One’? La historia detrás de la canción más escalofriante de Metallica

‘One’ de Metallica es, sin dudas, una de las canciones más legendarias en la historia del thrash metal y la música. El poderío de esta agrupación es innegable, y así ha quedado demostrado en incontables ocasiones durante larga trayectoria.

A partir de éxitos históricos, esta banda ha construido un legado brillante, y a su vez ha enamorado a miles de fanáticos, quienes la consideran un nombre inolvidable para el mundo de la música.

Parte de este éxito reside en sus letras, y en la forma en que estas han encantado a la industria, sobre todo con su tono realista, oscuro y pesado propio del metal.

Gracias a esto, muchas de las canciones de Metallica resultan escalofriantes, incluso para sus seguidores más fieles. Para muestra de ello, aquí les hablaremos sobre el significado de ‘One’, la canción más terrorífica de la banda.

La escalofriante historia de ‘One’ de Metallica

Metallica cuenta con un catálogo de éxitos bastante amplio y variado. La legendaria agrupación de metal ha lanzado una buena cantidad de álbumes notables.

Si bien su lista de éxitos es abundante y profunda, hay varias composiciones que resaltan de sobremanera, y de hecho, en este caso destacaremos una por su carácter oscuro.

Se trata de, nada más y nada menos que, ‘One’. Esta composición perteneciente al ‘…And Justice For All’ de 1988, fue resaltada por Rolling Stone como la canción más aterradora de Metallica.

Esto se debe, por supuesto, a su letra y contexto. En esta canción, Metallica cuenta un relato basado en una novela llamada ‘Johnny Got His Gun’,

A partir de esta obra, ‘One’ revela el relato de un veterano de guerra. Este protagonista ha pasado por una gran cantidad de dolor, al punto de haber perdido sus extremidades y varios de sus sentidos.

Dicha situación, lleva al soldado a la desesperanza absoluta, y eso es lo que transmite la canción de esta agrupación, a partir de ritmos oscuros junto a una letra desgarradora.

Claramente esta historia ha llegado al corazón de los fanáticos de Metallica. De hecho, muchos la consideran uno de sus éxitos más brillantes, llena de solos y ‘riffs’ icónicos.

‘One’ sin dudas es aclamada por miles de amantes del metal, y para muchos, es una joya indudable dentro del catálogo de una banda histórica, como lo es Metallica.