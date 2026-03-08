Revelan la lesión que no le ha permitido a James Rodríguez debutar en el Minnesota United: ¿Es grave?

James Rodríguez ha sido uno de los colombianos más destacados en el mundo del balompié en los últimos años. El brillante mediocampista ha generado furor en los amantes del fútbol en el país, por su calidad y talento.

Su talante en la cancha le ha permitido convertirse en una estrella en Europa y el resto del mundo. No obstante, Rodríguez sueña con llevar sus triunfos a la Selección Colombia.

Una gran oportunidad para ello es este 2026, con lo que será la Copa del Mundo de la FIFA. Con vistas a este torneo, Rodríguez milita en el Minnesota United, para así ponerse a punto.

Más noticias: Reciente estudio desata polémica tras mencionar el trabajo de James Rodríguez en el Real Madrid ¿Qué señaló?

Sin embargo, James no ha podido debutar, y aquí les contamos la razón que lo mantiene alejado de las canchas hasta el momento.

¿Por qué James Rodríguez no ha debutado?

La llegada de James Rodríguez al Minnesota United sorprendió a todos. Luego de un paso rápido por el León de México, el colombiano llega a la MLS con la ambición de encontrar su mejor forma.

Su pase se confirmó hace varias semanas. A pesar de esto, el colombiano no ha podido debutar con la camiseta de este equipo estadounidense.

Para muchos colombianos esto ha sido tema de duda, aunque, finalmente durante el cierre de esta semana se pudo conocer la razón que ha mantenido a Rodríguez sin actividad.

Más noticias: VIDEO: James Rodríguez fue homenajeado durante partido de la NBA; así fue su reacción

Previo al próximo partido del Minnesota United, Cameron Knowles, entrenador de este club, se refirió al estado de forma del colombiano.

Según explicó Knowles, la razón que ha mantenido a Rodríguez lejos de la cancha es una contusión, producida por un golpe que le evitó terminar uno de los recientes entrenamientos del equipo de Minnesota.

Esto, por supuesto, encendió las alarmas para los amantes del balompié, aunque Knowles también explicó que siguen de cerca su evolución, y esto solo sería un aspecto de precaución.

Some details from Cameron Knowles on James Rodríguez being questionable tomorrow against Nashville SC with a contusion.



Cam says it’s more of a precaution and will see how James is on Monday. He didn’t finish training yesterday. #MNUFC



🎥 @jrojasa75 pic.twitter.com/4NwYJDp7mL — MNUFC NEWS (@mnufcnews) March 6, 2026

Por el momento, James no pudo ver acción en el más reciente choque del Minnesota United. Aunque, con vistas a una recuperación, se espera pueda estar disponible el 15 de marzo, cuando su club dispute un choque frente a los Vancouver Whitecaps.

Hasta entonces, James seguirá en su intento de ponerse a tono para el Mundial de 2026, y los amistosos de preparación de la Selección Colombia para dicho torneo.