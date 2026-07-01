WhatsApp deja de lado los números de celular y ahora funcionará con nombre de usuario: así puede reservar el suyo

WhatsApp sorprendió a todos sus usuarios durante el pasado lunes 29 de junio. A través de sus redes sociales esta icónica aplicación confirmó que cambiará por completo su modo de uso.

El icónico servicio de mensajería confirmó que abandonará su modelo antiguo en el que se utilizaba el número de teléfono, para dar paso a un cambio inesperado.

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Ahora, usted podrá tener su propio ‘username’ en WhatsApp, y aquí les contamos como puede reservar el suyo para evitar perderlo.

Así puede reservar su ‘username’ en WhatsApp

Sin lugar a dudas, WhatsApp se ha convertido en uno de los modelos de mensajería y comunicación más destacados de los últimos años.

Esta aplicación ha gozado de una gran cantidad de éxito, sobre todo por la manera en que, a pesar de la distancia, permite alcanzar de forma sencilla a seres queridos con solo un mensaje.

Por varios años este servicio funcionó con su número de teléfono. Sin embargo, tal y como reveló WhatsApp, esto dejará de funcionar de esta manera.

Ahora esta aplicación funcionará con un usuario, tal y como es el caso de Instagram o Facebook.

Este cambio, según reveló WhatsApp, empezará a implementarse de forma progresiva hasta final de año. Sin embargo, desde ya puede reservar su nombre de usuario.

El paso a paso es muy sencillo. Para esto solo deberá ir a ajustes, y luego al apartado de cuenta, donde verá la opción de nombre de usuario.

Allí podrá elegir entre crear uno nuevo, o por el contrario, escoger el mismo que ya tiene en Instagram o Facebook. Una vez complete este paso, ya tendrá nombre de usuario para cuando cambie la aplicación.

Aunque esto parece un cambio innovador, también ha preocupado a muchos, sobre todo por la posibilidad de poder ser contactados por desconocidos solo con el nombre de usuario.

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Aun así, dentro de la aplicación podrá activar una opción, donde solo pueda ser contactado por personas que sepan su clave, que también puede ser configurada en la aplicación.

Este es un cambio revolucionario para la aplicación, con un modelo que ya ha sido aplicado por otras apps de mensajería, como es el caso de Telegram, donde se hace uso de nombres de usuario desde varios años atrás.