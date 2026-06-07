¡Cuidado! WhatsApp podría bloquear su cuenta de forma permanente si usa estas apps en su celular

Una de las aplicaciones de mensajería instantánea más usadas por cientos de personas en el mundo es WhatsApp, que no solo tiene la opción de enviar textos, sino que con sus últimas actualizaciones permite conversaciones de video grupales, llamadas, entre otros. Aunque la app no tiene muchas restricciones en su uso, en días pasados se dieron a conocer los motivos por los que podrían cancelar su cuenta de forma permanente.

Esto tiene que ver con el uso de aplicaciones no oficiales que no sean instaladas directamente en la tienda oficial de su dispositivo móvil. Pues muchos de estos programas podrían tener ‘virus’ que en algunos casos podrían robar la información que se comparte por medio de los mensajes, sin que la persona se dé cuenta de nada de esto.

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Incluso hay muchos de estos famosos programas que se venden como una forma de usar WhatsApp diferente, personalizando los colores, fondos, mensajes, letras, horas de conexión, entre otras, pero que en segundo plano están teniendo acceso a toda su información.

Aunque muchos no lo saben, esto va en contra de las reglas y condiciones de uso que tiene la app de mensajería y que representarían una amenaza informática al violar la privacidad de la app.

Así que si usted suele hacer uso de este tipo de aplicaciones, se podría estar exponiendo a graves amenazas y hasta le podrían bloquear su cuenta, poner nuevas restricciones o suspender el ingreso a la aplicación de forma permanente.

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¿Cuáles son las aplicaciones por las que me pueden suspender WhatsApp?

Se trata de GB WhatsApp, FM WhatsApp, Telemessage y TM WhatsApp; estas no son aplicaciones que se encuentren en las tiendas de aplicaciones, pero que sí ofrecen a los usuarios poder “personalizar” un poco más la app.

La plataforma oficial dio a conocer que, en caso de que los usuarios tengan esta app, no pueden verificar que estas cumplan con todas las políticas de seguridad necesarias para que no se filtre su información. Esto teniendo en cuenta, que Meta no fue el encargado de desarrollarlas, entonces su uso es diferente al que tiene la original.