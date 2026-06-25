¿Cómo saber si están hablando de usted? WhatsApp le avisará cuando eso ocurra

WhatsApp continúa incorporando funciones que buscan mejorar la interacción entre los usuarios y facilitar el seguimiento de las conversaciones y publicaciones dentro de la plataforma. Ahora, una nueva herramienta permitirá recibir alertas cuando otra persona haga una referencia directa a usted, evitando que pase por alto algunas situaciones.

Esta novedad promete hacer más sencilla la forma en que los usuarios se mantienen al tanto de las interacciones que los involucran dentro de la aplicación. Lo mejor es que el aviso cuando usted sea mencionado será con un mensaje directo al chat.

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La nueva función de WhatsApp que le avisa si están hablando de usted

En muchas ocasiones, los usuarios comparten fotos, videos o mensajes en sus estados que hacen referencia a otras personas, pero quienes visualizan ese contenido no siempre logran identificar de quién están hablando. Esta situación generó durante años solicitudes por parte de la comunidad, que pedía una forma más clara de saber a quién se hacía referencia.

Con el objetivo de mejorar la interacción dentro de la plataforma, WhatsApp fue ampliando gradualmente las opciones de mención. Inicialmente, esta función estaba limitada a estados con fotografías y videos, pero ahora se extiende esta posibilidad a las publicaciones de texto, facilitando que los usuarios sean informados cuando alguien los incluya de manera directa en un estado, sin importar el formato utilizado.

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Cuando una persona haga mención a otra en un estado, la notificación le va a llegar privada y en un mensaje directo al chat. De esta manera, los usuarios no se van a perder de cuándo están hablando de ellos a través de los estados.