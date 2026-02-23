Robbie Williams llega por primera vez a Colombia con ‘Britpop Tour’: Fecha, lugar y precio de las entradas

La mañana de este lunes 23 de febrero, el reconocido artista Robbie Williams anunció una nueva fecha en su gira por Latinoamérica y, en esta oportunidad, hará una parada en Bogotá, en donde espera compartir con todos sus seguidores. El artista es considerado el ‘Rey del pop inglés’ y hace un tiempo emocionó a todos sus seguidores al anunciar que haría una gira por diferentes países del mundo.

El cantante ya estaría listo para dar inicio a su ‘Britpop Tour’, en donde haría muchas presentaciones en Europa y también en algunos países de LATAM. Así busca conectar un poco más con sus seguidores, en especial en aquellas ciudades que nunca ha visitado, como Bogotá, en Colombia.

Concierto de Robbie Williams en Bogotá: fecha, lugar y precio de las entradas

Después de mucha expectativa respecto a los países que podría visitar en Latinoamérica, este lunes se acabó la incertidumbre y se dio a conocer que el ‘Briptpop tour’ va a llegar en este 2026 al Movistar Arena en Bogotá. Esta sería la primera vez que el cantante británico llega al país, así que hay gran expectativa respecto a todo lo que será su show por todo lo alto, en donde va a presentar las canciones del último álbum.

En esta oportunidad, el cantante quiere mostrar un poco más todo lo relacionado a los sonidos de su país, con guitarras sonando en el fondo y un show en el escenario muy al estilo de los 90. Así que espera cantar durante varias horas, gran parte de sus sencillos originales, con algunas sorpresas especiales para dar concierto.

El próximo 20 de septiembre, Robbie Williams va a tener un concierto por todo lo alto en el Movistar Arena de Bogotá desde las 8:00 p.m. Hasta ahora, solo se dio a conocer una fecha y no hay conocimiento sobre si tendrá una segunda noche.

Las entradas van a estar disponibles en la página web de TuBoleta en preventa exclusiva para el grupo Aval desde el próximo 24 de febrero del 2026 desde las 9:00 a.m. y después con todos los medios de pago desde el 26 de febrero a las 10:00 a.m., con boletas desde los $289.000.