Champion y más: los grandes ganadores de ‘Lo Menos Peor del 2025’ en El Gallo de Radioacktiva

Este 2025 llegó a su fin para el Gallo de Radioacktiva. Otro gran año fue vivido desde nuestra emisora con grandes emociones que serán inolvidables, junto a nuestros oyentes, locutores, y por supuesto, los ganadores en nuestro especial de ‘Lo Menos Peor del Año’.

Nuevamente varios nombres ganaron grandes galardones, gracias a varios hechos inolvidables del 2025. Blessd, Pacho Cardona, o incluso, el ‘Champion’ resultaron líderes de nuestros premios especiales.

Sin embargo, si usted se perdió este especial, aquí les tenemos la lista completa de los ganadores en todas nuestras categorías, gracias a los votos de nuestros oyentes.

Ganadores de ‘Lo Menos Peor del 2025’ en el Gallo de Radioacktiva

Baño de Ruda: Millonarios

Peor escándalo del 2025: Sister Hong

Idiotez del año: ‘Champion’ por agregar un número equivocado al grupo de WhatsApp

Mejor gadget del año: ‘Pachita’

Mejor concierto del 2025: System of a Down en Colombia

Mujer más sexy del 2025: Betty (Mamá del ‘Champion’)

Hombre más sexy del 2025: Pacho Cardona

Mejor creador de contenido del 2025: Camilo Cifuentes

Peor canción del 2025: ‘DIOMEDEZ’ de Blessd

Mejor programa del 2025: ‘Stranger Things’

Peor programa del 2025: ‘La Casa de los Famosos’

Mejor rockstar del 2025: Dayro Moreno

Pérdida del año: Ozzy Osbourne

Villaño del año: Donald Trump

Héroe del año: Camilo Cifuentes

Video viral del año: Infieles captados en concierto de ColdPlay

Peor película del año: ‘Blancanieves’

Mejor película del año: ‘Formula 1’

El mejor momento del 2025: La maratón del Gallo de Radioacktiva

Sin lugar a dudas este ha sido un gran año, por lo que agradecemos a cada una de las personas que nos han acompañado en el 2025, y los esperamos para lo que será un 2026 por todo lo alto lleno de emociones, y por supuesto, de mucho rock en Colombia y alrededor del mundo.