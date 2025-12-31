Champion y más: los grandes ganadores de ‘Lo Menos Peor del 2025’ en El Gallo de Radioacktiva
El Gallo de Radioacktiva volvió a presentarnos lo ‘Menos Peor’ del año y premió nuevamente a varias figuras por su 2025.
Este 2025 llegó a su fin para el Gallo de Radioacktiva. Otro gran año fue vivido desde nuestra emisora con grandes emociones que serán inolvidables, junto a nuestros oyentes, locutores, y por supuesto, los ganadores en nuestro especial de ‘Lo Menos Peor del Año’.
Nuevamente varios nombres ganaron grandes galardones, gracias a varios hechos inolvidables del 2025. Blessd, Pacho Cardona, o incluso, el ‘Champion’ resultaron líderes de nuestros premios especiales.
Sin embargo, si usted se perdió este especial, aquí les tenemos la lista completa de los ganadores en todas nuestras categorías, gracias a los votos de nuestros oyentes.
Sin lugar a dudas este ha sido un gran año, por lo que agradecemos a cada una de las personas que nos han acompañado en el 2025, y los esperamos para lo que será un 2026 por todo lo alto lleno de emociones, y por supuesto, de mucho rock en Colombia y alrededor del mundo.