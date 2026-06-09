Cartel oficial del Festival Cordillera 2026: estos son los artistas confirmados para la nueva edición
El Festival Cordillera confirmó su cartel para la edición de 2026, con grandes figuras que brillarán desde los escenarios.
El Festival Cordillera confirmó su cartel para la edición de 2026, con grandes figuras que brillarán desde los escenarios.
El Festival Cordillera 2026 llega a la capital para una nueva edición de este icónico evento y un cartel imperdible. Miles de fanáticos volverán a reunirse para celebrar los mejores sonidos del rock y la música junto a sus artistas favoritos.
Claramente la emoción por esta edición es total, y de hecho, durante este 9 de junio todo el furor volvió a aumentar luego de que se revelara el cartel oficial.
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La organización de este evento liberó al público su lista completa de artistas, con los que pondrá a vibrar el Parque Simón Bolívar. Aquí les contamos las bandas y figuras que dirán presente.
El Festival Cordillera ha manejado una cantidad enorme de expectativa en los últimos años. Este evento ha contado con la presencia de artistas totalmente inolvidables que han encantado al público a nivel internacional.
Durante el 2025 se dio una de las mejores ediciones de este evento, con la presencia de ‘headliners’ de la talla de Fito Páez, Zoé y más artistas mundiales.
Ante esto, los amantes de este festival sueñan con contar con el mismo nivel en este 2026, y de hecho, desde los últimos meses varios fanáticos revelaron sus deseos para el cartel.
En días recientes, los organizadores de este evento confirmaron la presencia de Sean Paul y Fobia como dos de los artistas confirmados para este show.
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No obstante, los fanáticos mostraron ansias por poder ver a las demás figuras presentes del cartel, especialmente en el caso de los ‘headliners’.
Sin embargo, el gran cartel del Festival Cordillera 2026 fue revelado este 9 de junio, por lo que ya se conocen los artistas oficiales de este evento, y aquí les dejamos la lista completa:
Les recordamos que este gran evento tendrá lugar en el próximo mes de septiembre, puntualmente en las fechas de 12 y 13 de septiembre, desde el Parque Simón Bolívar de la capital, con lo que será, sin dudas, una gran reunión de los mejores sonidos de rock, pop y más.