Foo Fighters reveló detalles de su gran regreso con un nuevo álbum; este el primer adelanto

Una de las bandas de rock más importantes en todo el mundo tendría todo listo para su gran regreso, pero en esta oportunidad, quieren presentar algo totalmente diferente, con un álbum que quiere atraer a todos sus fans. Se trata de Foo Fighters, la banda liderada por Dave Grohl que ya dio a conocer todas las señales que prenden las alarmas sobre lo que sería su nuevo disco.

Hace un tiempo, se había dado a conocer que la agrupación estaba trabajando en algo nuevo; de hecho, en redes se habían mostrado algunos adelantos. Pese a eso, semanas después, todo esto quedó solo en rumores y ellos se dedicaron a seguir con sus presentaciones y proyectos personales.

Leer más: Foo Fighters confirma un nuevo disco: ¿Cuándo será la fecha de este lanzamiento?

¿Foo Fighters vuelve a los escenarios con nueva música?

El pasado lunes 16 de febrero del 2026, se dio a conocer que la página web de la importante banda de rock había tenido un cambio radical. Ya se veían cosas completamente nuevas, en donde se veía la habitación de un joven amante del rock, con muchos carteles en las paredes, CD’s tirados en el piso, ropa desordenada y fotografías de la banda en el estudio de grabación.

Lo que pocos notaron es que en cada uno de los pósters que se encontraban en las paredes, al darle clic, se podía ver un adelanto de lo que sería cada una de las canciones de su próximo álbum. Pero esto es todo lo que se conoce, ya que en sus redes sociales han invitado a los usuarios a visitar su página web, sin revelar todo lo que hay detrás de esto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Radioacktiva (@radioacktiva)

De hecho, no se conocen aún detalles de los nombres de las canciones, ni mucho menos cuántos serán los sencillos que van a acompañar este disco. Lo que sí llama la atención es escuchar los solos de guitarra, la voz del vocalista interpretando letras nuevas y otras canciones ya conocidas por los fans.

Hay una imagen en especial, que podría dar a conocer que se viene una canción especial en homenaje a Taylor Hawkins, quien falleció hace unos años, horas antes de su presentación en el Festival Estéreo Picnic en Bogotá. En las fotos, se ve el logo del artista que cambia de color cada vez que las personas pasan el mouse por este lugar.

El nuevo álbum habría estado listo desde el 2023, pero teniendo en cuenta la partida de su baterista, decidieron hacer una pausa y esperar para poder hacer un lanzamiento por todo lo alto. Por ahora, no se conocen detalles sobre la fecha de lanzamiento, pero se espera que sea en junio del año en curso, información que aún está pendiente de confirmación.