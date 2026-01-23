Así suena ‘Ride The Lightning’, el ‘cover’ de Megadeth a Metallica en su álbum de despedida: sorprendió a miles

‘Ride The Lightning’, uno de los grandes éxitos de Metallica se volvió protagonista en el mundo del metal este 23 de enero. Megadeth, la icónica banda de Dave Mustaine lanzó su álbum de despedida, e incluyó un ‘cover’ de esta canción.

Desde su anuncio la sorpresa fue total. Estas dos bandas han estado enfrentadas por años, pero este gesto parece haber sido una especie de tregua para dicha guerra musical.

Mustaine incluyó una versión de ‘Ride The Lightning’ en la parte final del soundtrack, y aquí les mostramos como suena.

Así suena el ‘cover’ de ‘Ride The Lightning’ de Megadeth

Megadeth y Metallica son dos de las bandas más grandes en la historia del thrash metal. Ambas agrupaciones han dejado un legado enorme y brillante, gracias a sus éxitos a través de la época.

Sin embargo, tan grande como su recorrido ha sido la rivalidad que los ha enfrentado por largos años, y que ha surgido desde la expulsión de Mustaine de Metallica.

Ambas bandas han dejado duras críticas a su némesis por años, aunque en este 2026 se ha empezado una especie de tregua.

A finales del año pasado, Megadeth anunció su retiro, y con ello, el lanzamiento de un álbum homónimo que vio la luz este 23 de enero.

La banda se despide por todo lo alto, y lo hizo con una lista brillante de éxitos, aunque con una sorpresa entre ellos. La agrupación se atrevió a incluir ‘Ride The Lightning’, una versión de un éxito histórico de Metallica.

Cabe recordar que entre los compositores de esta canción se encuentra justamente Mustaine, por lo que tiene derechos dentro de este ‘track’.

El sonido de este ‘cover’ finalmente fue revelado este 23 de enero, y sorprendió a miles de fanáticos, gracias a su estilo, y por supuesto, la voz de Mustaine.

Esta canción recordó al sonido del thrash metal de finales de los ’80’s, y lo hizo con una voz de Mustaine ciertamente similar a la versión original de James Hetfield.

Aunque se trató de un bonus track, esta canción está entre las grandes sorpresas de este álbum, con el que Megadeth se despide de la industria, y agradece por el apoyo a cada uno de sus fans en el mundo.