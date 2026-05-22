Alcalde Galán mostró primeras pruebas del Metro de Bogotá: así recorrerán la capital los vagones

El Metro de Bogotá ha sido, sin dudas, una de las obras de arquitectura más importantes de la capital en los últimos años. Este nuevo medio de transporte promete revolucionar la movilidad de la ciudad, y ser una alternativa para el TransMilenio actual.

Esta obra se ha desarrollado durante una importante cantidad de meses, en el proceso de construir la Primera Linea del Metro, sin embargo, ya empieza a mostrar resultados.

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Este 22 de mayo, Carlos Fernando Galán, alcalde de la capital, sorprendió al mostrar en sus redes sociales las primeras pruebas de esta obra. Esto se dio a partir de un recorrido entre estación y estación realizado por los vagones.

Alcalde Galán mostró primeras pruebas del Metro de Bogotá

Indudablemente, la inauguración del Metro de Bogotá es uno de los eventos que esperan con mayor cantidad de emoción. Este nuevo medio de transporte podría disminuir la conglomeración de vehículos que a veces se vive en la capital.

De hecho, el metro también podría ser de gran ayuda a la hora de recorrer grandes distancias dentro del territorio bogotano.

Aun así, estas obras han tomado un largo tiempo. Esto ha hecho que algunos habitantes se desesperen, especialmente a la espera de la Primera Línea del Metro de Bogotá.

Sin embargo, esta ansiedad fue cambiada por emoción durante este 22 de mayo, luego de que el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán publicara las primeras pruebas de los vagones del metro.

A través de un video publicado en redes sociales, se puede ver los vagones del metro recorriendo el viaducto que va desde patio taller de Bosa, hasta la Estación 2 del metro.

Buena idea, presidente.



Mientras se hace realidad, lo invito a subirse al Metro de Bogotá, que hoy ya empezó las pruebas en el viaducto. Escoja usted el día y vamos.



El Metro, por fin, es una realidad. https://t.co/7LvHapBpJ9 pic.twitter.com/QL9lWnJxTK — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) May 22, 2026

Claramente esto muestra un gran avance, a la espera de nuevas pruebas que esperan llevarse a cabo durante los próximos meses en el territorio de la capital.

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Aun así, cabe aclarar que el termino de esta obra requerirá mayor tiempo de espera. El inicio de la operación de la Primera Linea estaría planeada para la primera parte del 2028.

Aunque la espera aun será de un largo tiempo, varios bogotanos se emocionaron al poder ver los primeros avances de estos vagones, en los que muchos esperan poder transportarse en los próximos años.