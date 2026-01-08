¿Dónde empieza y termina el Metro de Bogotá? La estación más grande medirá 15.000 m²

La Primera Línea del Metro de Bogotá es uno de los proyectos de transporte más importantes que se desarrolla actualmente en la capital. Se trata de una nueva red ferroviaria que conectará el suroccidente con el norte de la ciudad, ofreciendo una alternativa al actual sistema de buses TransMilenio y complementando al SITP.

El proyecto comenzó su construcción en octubre de 2020. Una vez esté en operación, se espera que los trenes recorran casi 24 kilómetros de viaducto en alrededor de 27 minutos, permitiendo que los bogotanos crucen la ciudad de sur a norte de forma más rápida y tranquila. Esta primera línea tendrá 16 estaciones distribuidas a lo largo de la capital, muchas de las cuales permitirán conexión directa con TransMilenio y otros servicios de transporte urbano.

El trazado de la Primera Línea del Metro de Bogotá comienza en el Patio Taller de Bosa, ubicado en la localidad de Bosa, en el suroccidente de la ciudad. Este punto será el inicio del recorrido, donde también se concentran las instalaciones de operación y mantenimiento de los trenes.

Desde allí, el metro avanzará por corredores clave de movilidad como la Avenida Villavicencio, la Primero de Mayo y la NQS, hasta tomar la Avenida Caracas en dirección norte. El trayecto culmina en la calle 72 con Avenida Caracas, en la zona céntrica-norte de Bogotá, marcando el final del recorrido para los trenes.

El 2025 cerró con un avance general del 70,72 % 🤩 para la Línea 1 del Metro de Bogotá, una cifra que se había proyectado desde inicios del año y que, gracias a la excelente gestión de la obra 👷🏻‍♂️, se cumplió con creces.#ElMetroAvanza porque #AquíSíPasa 🚝 pic.twitter.com/Qn0XXNOs5S — Metro de Bogotá (@MetroBogota) January 6, 2026

¿Cuál es la estación más grande del Metro de Bogotá?

Entre las 16 estaciones que tendrá esta primera línea, destaca una por su tamaño y funciones: la Estación Central. Esta estación será la más grande de todo el sistema, con una superficie prevista de aproximadamente 15.000 m², convirtiéndose en un espacio clave para la movilidad en Bogotá.

La Estación Central se ubicará sobre la Avenida Caracas, entre las calles 24A y 26. Más allá de ser un punto de paso para los usuarios del metro, esta estación funcionará como un centro de conexión multimodal, pues permitirá el enlace con TransMilenio, el SITP y el Regiotram de Occidente, facilitando los trasbordos entre distintos sistemas.

Además, se proyecta que dentro de esta infraestructura haya locales comerciales, restaurantes y servicios para los pasajeros, convirtiéndola en un punto activo para la comunidad alrededor del transporte.