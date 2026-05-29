Estos son los 3 solos de guitarra más legendarios y conmovedores del rock; lo harán llorar

El rock no solo se convirtió en uno de los grandes géneros musicales e influyentes de la industria, sino que también en uno de los más capaces en estremecer a millones de personas en el mundo. Los solos de guitarra son ese clímax emocional en medio de las canciones que permiten al músico transmitir emociones profundas a través de las cuerdas.

Son muy pocas las obras musicales que llevan al oyente hasta las lágrimas y sin duda, estos tres solos hacen parte de ellas. Las interpretaciones y la música se convierte para muchos, una manera desahogo. Por eso, estos solos logran tocar las fibras más sensibles ocasionando un llanto en quien escuche esas legendarias piezas.

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3 solos de guitarra que lo harán llorar

Los solos de guitarra son muy importante en el rock, pues es una de de las formas más fuertes en la que los músicos pueden conectar con sus oyentes. Algunos logran ser tan profundos que los sentimientos se elevan, tanto así que pueden llevar hasta las lágrimas a los oyentes. ¿Cuáles son?

Jimi Hendrix – ‘Little Wing’

Este tema es lento, tanto la voz como la guitarra de Jimi tienen efectos espaciles que las hace una de las emocionales. Es una referencia a una figura femenina idealizada que en tan solo dos minutos y medio se convirtió en una de las piezas más concisas y colectivas.

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The Beatles – ‘While My Guitar Gently Weeps’

Es una pieza musical escrita por George Harrison, el guitarrista principal de la banda, quien creo una obra musical que trataba sobre ese desánimo sobre “el amor que duerme”. Lo curioso de esta canción y que muy pocos saben, es que Eric Clapton fue el único que se le midió a grabar el solo de guitarra donde aprovechó para mostrar su talento en las cuerdas.

Prince – ‘Purple Rain’

Es una de las creaciones más recordadas por los amantes del rock, aunque ocupe los úlimos minutos del tema. Sin duda, uno de los momentos más emotivos.