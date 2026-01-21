¿Va Muriel? Posibles alineaciones de Junior y Santa Fe para HOY en la vuelta de Superliga 2026

La Superliga 2026 prepara una gran cantidad de emociones este 21 de enero. Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe llegan a una gran definición, con la ambición de convertirse en los primeros campeones del FPC en este año.

Luego de un gran encuentro inicial, en el que todo quedó igualado, ambos equipos confían en desplegar toda su fuerza deportiva sobre la cancha y llevarse este trofeo.

En este caso, les presentaremos todos los detalles sobre este choque, incluidas las alineaciones posibles para este partido entre ambos clubes.

¿A qué hora empieza la Superliga 2026?

La Superliga 2026 ha presentado a 2 equipos de tamaño notable en el Fútbol Profesional Colombiano. Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe se miden en esta gran final, luego de ser los 2 campeones principales del FPC en 2025.

Este partido ha generado una cantidad brillante de expectativa, sobre todo luego de los tropiezos de ambos equipos en su debut de la Liga BetPlay 2025-I.

Santa Fe por su parte igualó ante Águilas Doradas. Por otro lado, Junior de Barranquilla cayó derrotado frente a Deportes Tolima, con un marcador de 0-2.

Particularmente luego del choque, ambos equipos han centrado sus esfuerzos en poder llevarse el trofeo de la Superliga, y por último la definición se dará este 21 de enero.

El partido de cierre se dará este 21 de enero, desde el estadio Nemesio Camacho El Campín, con un puntapié inicial a las 7:30 p.m.

Si desea seguir este choque, podrá hacerlo a través de la señal de WinSports+, y con más pasión y menos técnica en el Rock N’ Gol de Radioacktiva.

Alineaciones probables

Al tratarse de un choque de definición, y lo igualada que se presenta esta final, se espera que ambos equipos salga con toda la artillería a la cancha.

De hecho, uno de los esperados es Luis Fernando Muriel, quien llegó recientemente al Junior de Barranquilla.

No obstante, este delantero no formaría parte del encuentro, al menos desde el inicio. Las alineaciones probables son las siguientes:

Junior de Barranquilla: Mauro Silveira, Edwin Herrera, Jermein Peña, Daniel Rivera, Guillermo Celis, Yeison Suárez, Yimmi Chará, Juan David Ríos, Bryan Castrillón, Jánnenson Sarmiento y Guillermo Paiva.

Santa Fe: Andrés Marmolejo, Helibeltón Palacios, Víctor Moreno, Emanuel Olivera, Christian Mafla, Yilmar Velásquez, Daniel Torres, Ewil Murillo, Omar Frasica, Luis Palacios, y Hugo Rodallega.