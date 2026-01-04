Una historia de vida o muerte: el origen y significado de ‘Kickstar My Heart’ de Motley Crue

‘Kickstar My Heart’ de Motley Crue es, sin dudas, uno de los mayores éxitos de la historia del rock y de esta banda, con una letra que hace sigo gritada en cientos de escenarios.

Para cada uno de los fanáticos de esta banda, esta canción es un himno brillante. En este Motley Crue demuestra su adrenalina y estremecimiento musical.

No obstante, algo que pocos saben es que esta canción surgió a partir del casi fallecimiento de uno de sus integrantes y aquí se lo contamos.

La historia detrás de ‘Kickstar My Heart’

‘Kickstar My Heart’ es un éxito brillante, en el que Motley Crue inmortalizó riffs, ritmos y una letra notable. Esta composición ha enamorado a miles de fans, sobre todo por una letra que transmite desenfreno y fuerza en todos los sentidos que puede representar el rock.

La escritura de esta canción estuvo a cargo de Nikki Sixx, una de las mayores leyendas del rock y de esta banda.

Aunque puede parecer una metáfora, la inspiración de esta canción se dio casi de forma literal. Sixx escribió este éxito a finales de los ’80’s, donde vivió una época de graves adicciones a las drogas, las cuales degradaban su estado de salud.

Justo en 1987, Sixx sufrió una sobredosis sumamente grave, la cual lo llevó a estar al borde de la muerte.

Nikki pudo sobrevivir contra todo pronóstico, lo que lo llevó a reflexionar y buscar salir de las drogas a través de rehabilitación.

Sin embargo, sumado a esto, también nos dejó una pieza brillante, como lo es ‘Kickstar My Heart’, uno de los mayores éxitos del rock.

Lo demás es historia pura de la industria musical. ‘Kickstar My Heart’ salió a la luz y se convirtió en un auténtico himno legendario.

El legado de Nikki Sixx y este éxito

Esta canción actualmente acumula millones de reproducciones y es una de las más escuchadas en la carrera de Motley Crue, una de las agrupaciones más grandes del género.

A día de hoy, Sixx sigue siendo parte de la banda. De hecho, con ella ha estremecido cientos de escenarios alrededor del mundo.

‘Kickstar My Heart’ es parte brillante de la historia del Rock, y por supuesto, también así lo es Nicki Sixx, una de las mayores leyendas en la historia del rock.