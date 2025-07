Metallica y más bandas que Axl Rose de Guns N’ Roses dice que no son de su agrado

Axl Rose es, sin duda, uno de los nombres más reconocidos en la historia del rock. Como líder y vocalista de Guns N’ Roses, ha dejado una huella imborrable en la música desde finales de los años 80.

Su potente voz, su actitud desafiante en el escenario y su estilo único convirtieron a Axl Rose en un icono de la escena rockera. Con discos como Appetite for Destruction y Use Your Illusion, la banda alcanzó un éxito internacional, posicionándose como una de las más influyentes de su generación.

Además de su talento vocal, Rose también es conocido por su carácter fuerte y sus declaraciones polémicas. A lo largo de los años, ha protagonizado múltiples controversias, tanto dentro como fuera del escenario. De hecho, son varias las bandas de rock que a Axl Rose no le gustan, a pesar de que para muchos son legendarias.

Las bandas que Axl Rose no tolera

Axl Rose ha mostrado respeto por muchos artistas del rock, pero también ha sido muy claro al hablar sobre aquellos con los que no comparte afinidades, ya sea por rivalidades personales, diferencias musicales o conflictos públicos.

Metallica

La tensión entre Guns N’ Roses y Metallica se hizo evidente durante la gira conjunta que realizaron en los años 90. Rose criticó duramente a los integrantes de la banda, calificándolos de “caricaturas”. Según Matt Sorum, exbaterista de Guns N’ Roses, la rivalidad se intensificó cuando ambos grupos competían por dominar la escena del rock, lo que llevó a varios roces entre Axl y Lars Ulrich.

Nirvana

Aunque en un inicio Axl admiraba a Nirvana, la relación se fracturó cuando Kurt Cobain rechazó una invitación para compartir escenario. Cobain no solo se negó, sino que además lanzó críticas hacia Guns N’ Roses.

Mötley Crüe

La disputa entre Axl Rose y Vince Neil, vocalista de Mötley Crüe, fue una de las más tensas. Todo comenzó tras un incidente entre Izzy Stradlin (guitarrista de Guns N’ Roses) y la esposa de Neil, lo que desencadenó amenazas y propuestas públicas de pelea. Rose llegó a declarar que quería enfrentarse a Neil en un estadio, mostrando el nivel de enemistad que existía entre ambos.

Poison

Para Axl, Poison representaba lo que no debía ser el rock: imagen por encima del contenido. Siempre crítico con lo que consideraba bandas superficiales, acusó a Poison de dañar la autenticidad del género. En entrevistas, aseguró que Guns N’ Roses era “la única banda de rock real” surgida en ese tiempo, diferenciándose totalmente del estilo y propuesta de Poison.

Slash

Aunque hoy en día Axl y Slash volvieron a trabajar juntos, durante más de dos décadas estuvieron enfrentados. Tras la salida del guitarrista de la banda, Rose lo descalificó públicamente y llegó a llamarlo “un cáncer”. La relación entre ambos fue una de las más fracturadas del rock, pero en 2016 lograron reconciliarse y regresar juntos a los escenarios en una gira mundial que marcó el reencuentro más esperado por los fans.