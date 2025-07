Esta es la razón por la que Mötley Crüe no estuvo en la despedida de Black Sabbath

El pasado 5 de julio, Black Sabbath, junto al icónico Ozzy Osbourne, dieron su último concierto para despedirse definitivamente de los escenarios. Tras más de cinco décadas de carrera musical, la legendaria banda y el ‘príncipe de las tinieblas’ le dijeron adiós a una era con un emotivo concierto que llamaron ‘Back to the Beginning’.

Más de 40 mil fanáticos llegaron al estadio Villa Park, en Birmingham, Inglaterra, desde diferentes partes del mundo para ser testigos del adiós de una de las bandas más influyentes del heavy metal. El “príncipe de las tinieblas” y su grupo ofrecieron un show cargado de nostalgia, energía y agradecimientos, marcando el fin de una trayectoria musical de más de cinco décadas.

Le puede interesar: El histórico récord que rompió Black Sabbath con su concierto de despedida

El evento no solo fue una despedida, sino también una gran celebración del metal. Bandas legendarias como Metallica, Slayer, Guns N’ Roses, Pantera, Anthrax, Gojira y otras se sumaron a la noche como invitados especiales, rindiendo homenaje a la banda que cambió el rumbo del género.

Sin embargo, en medio de tantas estrellas reunidas, hubo una ausencia notable que no pasó desapercibida: Mötley Crüe no estuvo presente.

Muchos fanáticos notaron que Mötley Crüe, banda con una larga historia en la escena del rock y cercana a Black Sabbath, no apareció en el concierto. Esto generó especulaciones en redes sociales, especialmente por la relación que han tenido ambas agrupaciones desde los años 80, cuando Ozzy Osbourne ayudó a impulsar la carrera de los californianos.

Ante la creciente curiosidad, Nikki Sixx, bajista de Mötley Crüe, respondió directamente a través de su cuenta de X, cuando un seguidor le preguntó por la ausencia del grupo en el evento.

Mire también: Así fue el histórico concierto ‘Back to the Beginning’ de despedida de Black Sabbath

We have been having health issues within the band… https://t.co/zBSyF37pMz

— 📷 (@NikkiSixx) July 11, 2025