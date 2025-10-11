3 trucos infalibles para mejorar su señal de Wi-Fi: dígale adiós al internet de baja velocidad

El Wi-Fi se ha convertido en uno de los elementos clave de la tecnología en la actualidad. Miles de personas disfrutan de señal a internet, gracias a este invento que ha cambiado la humanidad en este siglo.

Ya sea en lugares públicos o incluso desde su hogar, tener señal de Wi-Fi es clave para poder conectarse a internet, y llevar a cabo labores claves de su día a día.

Sin embargo, en caso de que sienta que su conexión a Wi-Fi es de mala calidad, o muy lenta, aquí les tenemos 3 consejos infalibles para mejorar su intensidad y velocidad.

3 consejos para mejorar la señal de su Wi-Fi

Para nadie es un secreto que, la invención del Wi-Fi es uno de los mayores cambios en la historia de la tecnología. Actualmente el mundo cibernético ha crecido de manera notable gracias a este tipo de conexiones inalámbricas.

Miles de personas disfrutan de internet con gran accesibilidad y a buena velocidad desde cualquier sitio. Sin embargo, ciertos aspectos pueden degradar la calidad de su señal, y por ende, también la rapidez de su conexión.

Aun así, es muy fácil mejorar esta señal, especialmente con 3 consejos que les puntualizaremos a continuación:

1. Situar bien el router

En caso de que sienta que su tecnología no funciona de la mejor manera, el primer consejo a seguir es cambiar la ubicación de su router.

Claramente al tratarse de una señal inalámbrica, la calidad de su alcance depende de la ubicación de su fuente, es decir del router. Es recomendable ubicarlo cerca de sus dispositivos, y sin obstáculos físicos.

2. Evitar posibles interferencias

En segundo puesto, se recomienda evitar interferencias en la señal de su Wi-Fi. Para ello se debe alejar el router de elementos como televisores, microondas, e incluso hornos eléctricos, los cuales pueden afectar las señales de 2.4 GHz.

3. Conectarse a la frecuencia correcta

Finalmente, se recomienda conectarse a la frecuencia correcta con su dispositivo. De manera usual, el Wi-Fi tiene frecuencias de 2.4 GHz y de 5 GHz.

Si se conecta a la segunda de ellas, la velocidad de la señal será mayor, por lo que si siente que su internet funciona de manera muy lento, se recomienda verificar a que señal está conectado.