5 apps GRATUITAS para descargar videos de YouTube en HD: Sirven en celular y PC

Ver videos en internet se ha convertido en una de las actividades más comunes en nuestro día a día. Plataformas de video, como YouTube, son la compañía diaria de millones de usuarios en todo el mundo. Además de ocio y entretenimiento, las personas buscan tutoriales, cursos y hasta consejos por parte de los creadores digitales.

YouTube es la red social de video más utilizada en el mundo, con un alcance cercano a los 2.53 mil millones de usuarios, de acuerdo con el informe global Digital 2025. Esta red social ha ido evolucionando a la par de su popularidad, con un servicio de suscripción que tiene funciones muy esperadas, entre ellas la de descargar videos.

Descargar videos en alta calidad venía siendo una de las prestaciones más pedidas a YouTube por sus usuarios, quienes ahora podrán hacerlo si tienen una suscripción premium. Sin embargo, no todos los millones de espectadores alrededor del mundo tienen la oportunidad de tener una cuenta de pago, por lo cual las aplicaciones y servicios para descargar videos están a la orden del día.

¿Cuáles son las mejores aplicaciones para descargar videos de YouTube?

De acuerdo con el portal PC Magazine, las aplicaciones y software de terceros permiten descargar los videos en la calidad más alta posible, usualmente en formato MP4. En el caso de las resoluciones 4K y 8K, el archivo se suele descargar como MKV o WEBM.

El funcionamiento de este tipo de software suele ser muy sencillo: solo es necesario copiar la URL del video en el espacio indicado y la aplicación se encarga de descargar y decodificar el contenido. El caso de las páginas es similar, pero no es la opción más recomendada por la abundancia de spam y otros contenidos no deseados.

Algunas de las apps y sitios más confiables, según expertos, son las siguientes:

4K Video Downloader: Permite descargar videos en 4K al computador y tiene una modalidad gratuita para disfrutar de sus funciones, con algunas limitaciones menores. Funciona además para otras plataformas como TikTok, Facebook, Twitch, en PC, Mac o Linux y tiene versión de Android para celulares. aTube Catcher: Este software gratuito ha sido durante años la herramienta de cabecera para descargar videos de YouTube al computador, recomendado por sitios especializados como Gizmodo. Pese a que hay que estar atento porque puede incluir aplicaciones adicionales no deseadas, es utilizado por muchas personas y permite también convertir los videos en diferentes formatos. Funciona solo en Windows. Free YouTube Download: Es un software que hace lo que su nombre indica, con mucha simpleza: descargar ágilmente videos de YouTube a tu computador o Mac. La aplicación permite bajar los archivos en varios formatos o extraer únicamente el audio en MP3. NewPipe: Es un cliente de YouTube de código abierto para Android que ha ganado popularidad al ser una opción para disfrutar de las funciones premium, como la restricción de anuncios y, por supuesto, la descarga de videos. La APK se baja directamente en su página web. Y2Mate: Como se mencionó antes, las páginas para descargas de video no son la opción más recomendable; sin embargo, Y2Mate ha sido una de las más estables y utilizadas por mucho tiempo. Su funcionamiento es muy sencillo y, además de copiar la URL, se puede utilizar simplemente agregando las letras “pp” en la URL de tu explorador, así: “youtubepp.com/ + el resto de la dirección”.

¿Cómo descargar videos utilizando YouTube Premium?

Si bien, como lo vimos anteriormente, existe una amplia gama de opciones y servicios para descargar videos desde YouTube, la opción oficial y, por añadidura, la más recomendable, es hacerlo con la misma aplicación de la plataforma, teniendo una suscripción premium.

Para ello solo debe seguir los siguientes pasos: