La miniserie de Netflix con seis episodios consiguió más de 100 millones de vistas; perfecta para HOY

Netflix sigue sorprendiendo a todos sus seguidores con sus producciones que generan toda una conversación en redes sociales. Hace unos días, una de sus miniseries alcanzó más de 100 millones de vistas, posicionándose así como una de las más vistas de la plataforma y una de las más recomendadas para ver este fin de semana en casa.

Se trata de la miniserie ‘El y ella’, una historia basada en un libro que tiene el mismo nombre, en donde el misterio y la tensión en cada segundo es el verdadero protagonista. Su estreno se dio en el 2026 y la novela lleva el mismo nombre y es de la autora Alice Feeney, quien nunca se imaginó que iba a lograr esta acogida con la adaptación en la pantalla chica.

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¿De qué se trata ‘El y ella’? La popular miniserie de Netflix

Es una miniserie que tiene tan solo seis capítulos, cada uno con una duración de 45 minutos; habla de todo lo que tienen que vivir Tessa Thompson y Jon Bernthal. Una presentadora de noticias que vive aislada por todos los fantasmas del pasado, mientras que Jack Harper, un investigador, empieza a indagar mucho más sobre su vida, con el fin de solucionar uno de sus casos de asesinato.

Todo se sale de control, pues los dos están en este pequeño pueblo tratando de superar momentos de su vida que no quieren recordar, pero que podrían estar conectados con un crimen. Por eso, en cada episodio la historia muestra una nueva pista, consiguiendo que los usuarios conecten de principio a fin con este relato.

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El elenco es de lujo, con actores como Pablo Schreiber, Marin Ireland, Sunita Mani, Rebecca Rittenhouse, Crystal Fox, Kristen Maxwell, entre otros que ya han hecho parte de otras historias de Netflix. Además, solo tiene una temporada, lo que hace que puedan conectar durante los seis capítulos y darle un final definitivo a la serie.

Hasta ahora, cuenta con una puntuación de 8 sobre 10, siendo una de las de mayor puntaje. Además, hace unos días alcanzó 100 millones de reproducciones, así que es una de las más vistas en la historia de la plataforma de streaming.