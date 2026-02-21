¿Van a abrir el caso de Kurt Cobain nuevamente por homicidio? Autoridades revelan detalles

En las últimas semanas, el caso de Kurt Cobain volvió a tomar gran importancia, en esta oportunidad porque un expolicía de Estados Unidos reveló nuevos detalles de la autopsia. Allí se dejaría en evidencia que presuntamente la muerte del vocalista de Nirvana se trataría de un homicidio.

Esto sin duda alertó a todos sus familiares, amigos cercanos y fans, quienes durante años han pedido información sobre lo que en realidad le habría pasado al cantante.

Es importante mencionar que, desde que se dio a conocer la muerte de Kurt Cobain, el pasado 5 de abril de 1994, se habló sobre un suicidio. Todo esto teniendo en cuenta la investigación que hicieron las autoridades y la forma en la que se encontró el cuerpo del artista en ese momento.

Leer más:3 muertes de artistas de rock que generan teorías conspirativas: Kurt Cobain y más leyendas

Durante años, sus familiares aseguraron que el cantante fue asesinado, exponiendo algunos vacíos en la investigación. De hecho, mencionan que la escena del crimen y todo lo que se vio ese día parecía “arreglado”, pero nunca se habló de esto, así que el caso se cerró como suicidio.

¿Abrirán nuevamente el caso de Kurt Cobain como investigación por homicidio?

Desde que se dieron a conocer los nuevos detalles sobre la autopsia del cantante, algunas personas se han preguntado sobre lo que sería nuevamente la apertura de este caso. Incluso, la familia viene hablando sobre todo lo que podrían “aportar” nuevamente a esta investigación.

Sin embargo, hace varios años este caso quedó cerrado, dando como causa de la muerte de Kurt Cobain un suicidio, por un disparo con una escopeta y tras presuntamente inyectarse una alta dosis de heroína.

Seguir leyendo: ¿Qué es ‘All Apologies’? El significado del éxito de Nirvana donde Kurt Cobain habría predicho su muerte

Esto quiere decir que, pese a los nuevos hallazgos que los investigadores privados hicieron, en esta oportunidad, el caso no sería reabierto por homicidio. Las autoridades de Seattle mencionan que, pese a estos nuevos hallazgos, todo el proceso que ellos hicieron de investigación en 1994 fue lo que los ayudó a dar con la causa de la muerte del artista.

Esta no es la primera vez que se presentan estos nuevos detalles de lo que habría pasado esa noche, pero las autoridades siempre han mencionado que el caso ya aparece como cerrado y finalizado. Sus familiares no han hablado al respecto, pero en redes sociales siguen publicando testimonios de investigadores que analizan todo lo relacionado con la muerte del artista.