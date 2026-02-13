Este fue el cover de Queen que creó un conflicto interno en Brian May: “Lo arruinaron”

Queen logró convertirse en una de las bandas de rock más populares de todos los tiempos, así que no solo hicieron historia con sus canciones, sino también con unos covers que lograron ser populares, pero tienen toda una historia detrás. Además, muchas agrupaciones también decidieron empezar a hacer sus primeras canciones, dándole vida de una forma diferente a uno de los éxitos de este grupo.

En medio de una entrevista al medio internacional Express, Brian May, guitarrista de Queen, reveló cuál fue ese cover que sin duda logró sorprenderlo, al punto que nunca se imaginó que iba a poder llegar tan lejos. Todo esto, teniendo en cuenta que le hicieron varios cambios a la canción, al punto que él no lograba reconocer si se trataba del trabajo que él había hecho.

Leer más: La ciencia reveló cuáles son las canciones de rock más pegadizas de toda la historia; Queen en la lista

¿Cuál fue el cover que Brian May de Queen no soportó?

El cantante reveló que, sin duda, al escuchar este cover sintió mucha molestia, todo esto al punto de enojarse porque no se sentía a gusto con lo que estaba escuchando. Se trata de la versión de ‘The Show Must Go On’ que usaron en la película ‘Moulin Rouge’, en donde participan actores como Nicole Kidman y Ewan McGregor.

Aunque él sabía que en la cinta iban a usar su música, nunca se imaginó los arreglos que le iban a hacer a la canción. De hecho, menciona que en lo que se mostró en la producción, se lograron alterar varios elementos importantes que habían sido aprobados por él en la canción original.

“¿Sabes? A mí nadie me preguntó, ni a mí, ni al resto de la banda. Probablemente moleste a la gente que diga esto, pero la verdad es que lo odié; ojalá me hubieran preguntado, pensé que lo arruinaron todo”, mencionó el artista.

Seguir leyendo: El éxito de Queen que provocó tensiones internas y cambió su historia musical

Al parecer, la producción de la película lo que hizo fue volver a reorganizar toda la canción con el fin de adaptarla con las escenas en las que iba a sonar. Pero todo esto, pasando detalles importantes, como los fragmentos más fuertes de la canción y hasta cortando parte de su letra.

“La reorganizaron por completo y eliminaron una de las partes más importantes, que es la de ‘las alas de las mariposas’. Me horroricé, me entristeció muchísimo cuando vi la película y me di cuenta de que simplemente ellos la tomaron y la transformaron en algo diferente”, finalizó el guitarrista de Queen.