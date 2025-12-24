Roger Waters y los únicos tres artistas que disfruta escuchar ¿Por qué?

Roger Waters es uno de los nombres más reconocidos en la historia del rock. Fue miembro fundador y principal compositor de Pink Floyd, banda con la que marcó un antes y un después en la música de las décadas del 70 y 80. Su estilo se caracteriza por letras profundas, críticas sociales y una visión muy personal del mundo.

A lo largo de su carrera, Roger Waters no solo ha sido un músico influyente, sino también una figura comprometida con temas políticos y humanitarios. Sus discos, tanto con Pink Floyd como en solitario, destacan por su contenido reflexivo y su capacidad para generar debate.

Pese a su rol central en la historia del rock, Waters ha reconocido en varias entrevistas que no escucha mucha música, especialmente la más reciente. En lugar de seguir las tendencias del momento, prefiere volver una y otra vez a ciertos artistas que, según él, mantienen una honestidad y coherencia artística que valora profundamente.

Los tres artistas que Roger Waters escucha con atención

En una entrevista con Television New Zealand en 2007, Roger Waters reveló que hay solo tres artistas que realmente le interesa escuchar. Afirmó que no suele consumir música pop actual y que prefiere mantenerse conectado con músicos cuya obra considera sincera y significativa.

Los tres nombres que mencionó fueron: Bob Dylan, Neil Young y John Prine.

Waters explicó que sigue la carrera de estos tres cantautores desde hace muchos años, y que cada vez que lanzan un nuevo álbum, se toma el tiempo para escucharlo. Los valora por su forma de escribir, por el contenido de sus canciones y por mantenerse fieles a su estilo sin dejarse llevar por las modas.

“Siempre compro el nuevo álbum de Dylan, el nuevo de Neil Young y el nuevo de John Prine, y le echo un vistazo a una o dos cosas más”, dijo en esa ocasión, dejando en claro que estos artistas son, para él, una referencia constante.