Foto de reconocida leyenda de los Rolling Stones aparece en los archivos secretos del caso Epstein

El caso de Jeffrey Epstein logró sorprender a cientos de personas en todo el mundo, quienes sintieron terror al saber todo lo que pasaba en las fiestas a las que asistían varias celebridades y jóvenes menores de edad. Ahora, tras varios años desde que se dio a conocer todo lo relacionado con este hombre, las autoridades de Estados Unidos dieron a conocer nuevas fotos, videos y documentos relacionados con el tema que involucra a múltiples estrellas.

A lo largo de las últimas semanas, el gobierno de Estados Unidos ha ido publicando todos los archivos relacionados con este caso. Hasta entonces, todo esto era un total misterio, teniendo en cuenta que durante años se mantuvieron secretos con el fin de no revelar la identidad de las celebridades que, al parecer, estuvieron en las fiestas de Epstein, en donde, en algunos casos hubo abuso sexual a menores de edad.

Foto de famoso cantante de rock aparece en los archivos Epstein

Hace un tiempo, el presidente Donald Trump dio a conocer que tenía todo listo para poder revelar los archivos secretos del caso Epstein. Aunque en su momento muchas personas no estuvieron de acuerdo, con el paso del tiempo se fueron dando advertencias sobre lo que podría pasar en caso de que este material no se diera a conocer ante la opinión pública.

En las últimas horas, revelaron nuevas fotos; la gran sorpresa es que en esta oportunidad se ve el rostro de varias celebridades internacionales, entre ellos Elon Musk, Bill Gates, Howard Lutnick, Richard Branson, Michael Jackson, entre otros.

Sin embargo, la gran sorpresa es que hay una fotografía en donde se ve a Mick Jagger, el reconocido integrante de los Rolling Stones, posando junto a Clinton y una mujer, a la cual le ocultan su rostro, al ser una presunta víctima. Ante esto, cientos de sus fans empezaron a hablar en redes sociales, preguntando por todo lo que hay detrás de esta fotografía y si el artista también sabía de este caso.

Por ahora, no se conoce información sobre el contexto bajo el cual se tomó esta fotografía, esto teniendo en cuenta que Epstein también asistía a varias fiestas y eventos en donde había presencia de celebridades. Además, no se conoce mucha información sobre el lugar en donde se tomó la fotografía, lo que genera dudas sobre si él asistió o no a una de las fiestas.

Según mencionó el medio internacional BBC, hace un tiempo, cuando se dieron a conocer las fotos, se acercaron al equipo del cantante para conocer información al respecto. Sin embargo, él decidió no hablar al respecto y solo mencionaron que esto había sido hace varios años.