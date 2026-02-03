Esta es la aerolínea colombiana que permitirá llevar equipaje de mano sin costo adicional

Cientos de personas en Colombia buscan todos los días una alternativa para poder viajar al exterior pagando menos y llevando todo lo que necesitan. Por eso, en las últimas horas, una reconocida aerolínea colombiana dio a conocer una noticia que emocionó a todos los viajeros, pues ahora se van a poder ahorrar un dinero a la hora de salir del país.

Se trata de Avianca, que decidió cambiar por completo su tarifa tradicional light internacional. Hasta hace unos días, este tipo de servicios solo incluía equipaje de mano, así que los usuarios no podían llevar maletas de más o tendrían que pagar un dinero adicional que era diferente según cada destino.

Ahora, todo esto cambió y las personas van a poder viajar con un artículo adicional sin costo, lo que es de gran ayuda para todas las personas que buscan viajar al exterior ligeras de equipaje y ahorrando algo de dinero.

Aerolínea colombiana anunció cambios en sus tarifas; así va a funcionar

Desde el pasado 27 de enero del 2026, todos los tiquetes internacionales en las Américas que sean comprados bajo la tarifa Light van a incluir un artículo personal y un equipaje de mano de hasta 10 kilogramos que cumpla con las medidas establecidas por la empresa. Según mencionó la aerolínea en su comunicado a la opinión pública, esto no va a tener ningún costo adicional, como pasaba hace unas semanas.

Además, los usuarios van a poder incluir otros servicios adicionales sin problema, por lo que, en caso de que requiera llevar un equipaje extra superior a los 10 kilogramos, deberá pagar un costo mayor. Es importante aclarar que, en el caso de los tiquetes que se compren para viajes nacionales, las normas y tarifas siguen siendo las mismas.

Esto quiere decir que, si quiere viajar a otra ciudad dentro de Colombia, con su tiquete solo podrá hacer uso de su artículo personal. En caso de que quiera llevar maleta adicional de 10 kilogramos, los precios van cambiando según las medidas de su maleta.

Avianca anunció que esto hace parte de una serie de medidas que vienen tomando con el fin de mejorar el servicio y la experiencia tanto en viajes largos en el exterior como en otros a nivel nacional. Tengan presente que los tiquetes con este equipaje incluido ya se encuentran disponibles en la página web de la empresa, pero debe verificar todos los detalles antes de finalizar su compra.