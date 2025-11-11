Famosa banda de Rock bogotana nominada a los Premios Grammy 2026: así reaccionaron

Aterciopelados volvió a dejar en alto el nombre del rock colombiano en el mundo. La agrupación, liderada por Andrea Echeverri y Héctor Buitrago, fue nominada a los Premios Grammy 2026 en la categoría de Mejor Álbum Latino de Rock gracias a su más reciente trabajo discográfico, Genes Rebeldes.

Esta nominación representa un nuevo hito en la trayectoria de la banda, reconocida por sus sonidos y mezclas innovadoras. Genes Rebeldes es una producción que combina la energía del rock con matices de blues, ritmos latinos y fusiones electrónicas.

Con esta nueva nominación, Aterciopelados completa seis postulaciones a los Premios Grammy, un reconocimiento que reafirma su lugar como una de las bandas más influyentes del rock latino.

A lo largo de su trayectoria, han sido nominados por álbumes emblemáticos como La Pipa de la Paz, Caribe Atómico, Gozo Poderoso, Río y Claroscura. Además, en los Latin Grammy han recibido más de diez nominaciones y ganado cuatro premios, consolidando su legado como pioneros del rock alternativo en la región.

Reacción de Aterciopelados a nominación a Premios Grammy

Tras conocerse la noticia, Andrea Echeverri compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales, reflejando su alegría y la filosofía que siempre ha guiado su carrera:

“¡Estamos nominados a los Grammys gringos! Que el copal me limpie y me recuerde por qué hago música; no es pa’ ganar premios, es pa’ conectar con SusMercedes divinxs. Pero si me lo gano, pues a huevo, no me sobra”, escribió la cantante con su característico humor y autenticidad.

Por su parte, desde la cuenta oficial de Aterciopelados, la banda expresó su gratitud y entusiasmo por esta nueva nominación:

“¡Estamos re contentos y agradecidísimos! Nuestro álbum Genes Rebeldes hecho con todo el corazón, ha sido nominado al #Grammy. Agradecemos a la @recordingacademy por este reconocimiento y felicitamos a todos nuestros colegas nominados. ¡Viva la música, la rebeldía y el amor que los artistas sentimos al crear!”.

Con Genes Rebeldes, Aterciopelados reafirma su papel como referente del rock latino, demostrando que la creatividad, la autenticidad y la conexión con el público siguen siendo las verdaderas fuerzas que impulsan su música.