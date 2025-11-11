Famosa banda de Rock bogotana nominada a los Premios Grammy 2026: así reaccionaron
La agrupación bogotana fue nominada en la categoría de Mejor Álbum Latino de Rock gracias a uno de sus trabajos discográficos más recientes.
La agrupación bogotana fue nominada en la categoría de Mejor Álbum Latino de Rock gracias a uno de sus trabajos discográficos más recientes.
Aterciopelados volvió a dejar en alto el nombre del rock colombiano en el mundo. La agrupación, liderada por Andrea Echeverri y Héctor Buitrago, fue nominada a los Premios Grammy 2026 en la categoría de Mejor Álbum Latino de Rock gracias a su más reciente trabajo discográfico, Genes Rebeldes.
Esta nominación representa un nuevo hito en la trayectoria de la banda, reconocida por sus sonidos y mezclas innovadoras. Genes Rebeldes es una producción que combina la energía del rock con matices de blues, ritmos latinos y fusiones electrónicas.
Le puede interesar: Premios Grammy 2026: lista de nominados en la categoría rock; Linkin Park presente
Con esta nueva nominación, Aterciopelados completa seis postulaciones a los Premios Grammy, un reconocimiento que reafirma su lugar como una de las bandas más influyentes del rock latino.
A lo largo de su trayectoria, han sido nominados por álbumes emblemáticos como La Pipa de la Paz, Caribe Atómico, Gozo Poderoso, Río y Claroscura. Además, en los Latin Grammy han recibido más de diez nominaciones y ganado cuatro premios, consolidando su legado como pioneros del rock alternativo en la región.
Tras conocerse la noticia, Andrea Echeverri compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales, reflejando su alegría y la filosofía que siempre ha guiado su carrera:
“¡Estamos nominados a los Grammys gringos! Que el copal me limpie y me recuerde por qué hago música; no es pa’ ganar premios, es pa’ conectar con SusMercedes divinxs. Pero si me lo gano, pues a huevo, no me sobra”, escribió la cantante con su característico humor y autenticidad.
Ver esta publicación en Instagram
Mire también: Estos son los 5 mejores clásicos en la historia del rock colombiano, según la IA: Aterciopelados y más
Por su parte, desde la cuenta oficial de Aterciopelados, la banda expresó su gratitud y entusiasmo por esta nueva nominación:
“¡Estamos re contentos y agradecidísimos! Nuestro álbum Genes Rebeldes hecho con todo el corazón, ha sido nominado al #Grammy. Agradecemos a la @recordingacademy por este reconocimiento y felicitamos a todos nuestros colegas nominados. ¡Viva la música, la rebeldía y el amor que los artistas sentimos al crear!”.
Con Genes Rebeldes, Aterciopelados reafirma su papel como referente del rock latino, demostrando que la creatividad, la autenticidad y la conexión con el público siguen siendo las verdaderas fuerzas que impulsan su música.
MÁS SOBRE: