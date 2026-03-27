Top 10 definitivo de solos de guitarra que marcaron década de los ’70: Deep Purple, Van Halen y más

La guitarra es uno de los instrumentos más importantes en la historia del rock. Miles de personas disfrutan de ‘riffs’ y solos brillantes creados por absolutas leyendas de fama notable e internacional.

Varios éxitos son resaltantes gracias a los ritmos que han destacado con guitarristas de enorme trayectoria y fama dentro de la industria.

Más noticias: Rock al Parque 2026: Idartes anunció las fechas oficiales de la celebración de los 30 años del evento

Muchos solos han destacado dentro de la historia de la música, y de hecho han marcado un legado en varias épocas. Por ello, en este caso les mencionaremos 10 solos de guitarra que hicieron historia dentro de una década brillante para el rock, como lo son los ’70’s.

10 solos de guitarra que marcaron la década de los ’70’s en el rock

Indudablemente, los ’70’s tuvo presente a algunas bandas históricas dentro del rock. Agrupaciones de la talla de Deep Purple o Van Halen marcaron época, en un género absolutamente brillante.

Varias de las canciones compuestas por estos grupos se convirtieron en himnos históricos. Esto ha sido gracias a cantanes inolvidables, pero también a guitarristas brillantes.

Muchos músicos de este instrumento han sido capaces de componer solos históricos, pero hay 10 en concreto que sobresalen de forma notable.

Más noticias: Steven Tyler de Aerosmith cumplió 78 años; estas son las canciones que lo llevaron a la fama

El primero de ellos es el de ‘Hotel California’ de Eagles. Esta icónica canción fue lanzada en 1976, año en el que esta composición se convirtió en un absoluto éxito. Esta canción cuenta con un solo lleno de armonías, y un sonido inconfundible e irrepetible.

En la segunda posición destaca ‘Free Bird’, de Lynyrkd Skynyd. La banda originaria de Florida brilló desde los ’60’s, pero este éxito resalta su icónica presencia en la década siguiente.

El solo de esta canción es brillante, gracias a una energía intensa, acompañada de una velocidad notable en su sonido.

La tercera posición del top es para ‘Eruption’ de Van Halen. Esta agrupación tuvo uno de los guitarristas más grandes de la historia, como fue el caso de Eddie Van Halen.

El talento de este músico quedó demostrado en incontables ocasiones, pero esta canción es una de las más notables, gracias a un ‘tapping’ que es legendario.

En penúltimo lugar del Top 5 se encuentra ‘Comfortably Numb’. Esta es una de las canciones más icónicas de la carrera de Pink Floyd, sobre todo por el solo de David Gilmour, que denota sentimiento y pasión desde la guitarra.

Finalmente, la canción que cierra la parte alta de la lista es ‘Highway Star’ de Deep Purple. Richie Blackmore presenta en esta canción una de sus composiciones más históricas, y lo hace con un solo a puro hard rock.

Los 10 solos en total

Con estos 5 solos en punta, la lista completa se presenta de la siguienta manera:

1- ‘Hotel California’ – Eagles

2- ‘Free Bird’ – Lynyrd Skynyrd

3- ‘Eruption’ – Van Halen

4- ‘Comfortably Numb’ – Pink Floyd

5- ‘Highway Star’ – Deep Purple

6- ‘Stairway to Heaven’ – Led Zeppelin

7- ‘All Along the Watchtower’ – The Jimi Hendrix Experience

8- ‘Bohemian Rhapsody’ – Queen

9- ‘Crossroads’ – Cream

10- ‘Sultans of Swing’ – Dire Straits

Sin dudas, cada uno de estos éxitos son brillantes, y demuestran solos absolutamente inigualables para la industria musical y el rock de los ’70’s.