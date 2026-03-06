Programación de partidos de la Liga BetPlay del 7 al 10 de marzo: Millonarios, Atlético Nacional y más
La Liga BetPlay 2026-I presentará grandes emociones para los amantes del balompié durante los próximos días.
La Liga BetPlay 2026-I presentará grandes emociones para los amantes del balompié durante los próximos días.
La Liga BetPlay vivirá una gran cantidad de emociones desde este próximo 7 de marzo hasta el 10 del mismo mes. Varios equipos verán acción, y esperan estremecer a cada uno de sus fanáticos alrededor del país.
Equipos de la talla de Millonarios, Junior de Barranquilla o Atlético Nacional vivirán choques brillantes, con los que confían en poder mejorar su posición dentro de la tabla de posiciones.
Más noticias: Revelan importante regla que llegaría al fútbol próximamente: cambiaría el deporte para siempre
Para que se agende y no se pierda estos partidos, aquí les tenemos los encuentros, horarios y fechas de esta nueva tanda de encuentros por el campeonato local del fútbol en Colombia.
Durante esta semana, varios equipos del FPC han vivido emociones imperdibles. Clubes de la talla de Millonarios o Atlético Nacional vivieron partidos brillantes en la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores.
Varios encontraron partidos con salida positiva, aunque, otros tuvieron caídas importantes. A pesar de esto, cada uno de estos equipos deberá volver a enfocarse en el campeonato local.
Más noticias: Luis Suárez rompió importante marca en el fútbol europeo: es historia para Colombia
A este momento, la tabla de posiciones de la Liga BetPlay marcha de la siguiente manera:
1- Inter de Bogotá – 19 puntos
2- Deportivo Pasto – 18 puntos
3- América de Cali – 16 puntos
4- Once Caldas – 16 puntos
5- Junior de Barranquilla – 16 puntos
6- Atlético Nacional – 15 puntos
7- Deportes Tolima – 15 puntos
8- Atlético Bucaramanga – 14 puntos
9- Fortaleza – 14 puntos
10- Deportivo Cali – 12 puntos
11- Rionegro Águiñas – 12 puntos
12- Millonarios – 11 puntos
13- Llaneros – 11 puntos
14- Independiente Santa Fe – 10 puntos
15- Jaguares de Córdoba – 10 puntos
16- Independiente Medellín – 7 puntos
17- Cúcuta Deportivo – 6 puntos
18- Deportivo Pereira – 4 puntos
19- Boyacá Chicó – 4 puntos
20- Alianza – 4 puntos
Este contexto podría tener varios cambios, luego de los encuentros que se vivirán en las próximas jornadas. Los partidos agendados entre el 7 y el 10 de marzo son los siguientes:
Del mismo modo, les resaltamos que este 6 de marzo también se dará un choque entre Deportivo Cali y Once Caldas correspondiente a la fecha 10.