Programación de partidos de la Liga BetPlay del 7 al 10 de marzo: Millonarios, Atlético Nacional y más

La Liga BetPlay vivirá una gran cantidad de emociones desde este próximo 7 de marzo hasta el 10 del mismo mes. Varios equipos verán acción, y esperan estremecer a cada uno de sus fanáticos alrededor del país.

Equipos de la talla de Millonarios, Junior de Barranquilla o Atlético Nacional vivirán choques brillantes, con los que confían en poder mejorar su posición dentro de la tabla de posiciones.

Para que se agende y no se pierda estos partidos, aquí les tenemos los encuentros, horarios y fechas de esta nueva tanda de encuentros por el campeonato local del fútbol en Colombia.

Así va la tabla de posiciones

Durante esta semana, varios equipos del FPC han vivido emociones imperdibles. Clubes de la talla de Millonarios o Atlético Nacional vivieron partidos brillantes en la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores.

Varios encontraron partidos con salida positiva, aunque, otros tuvieron caídas importantes. A pesar de esto, cada uno de estos equipos deberá volver a enfocarse en el campeonato local.

A este momento, la tabla de posiciones de la Liga BetPlay marcha de la siguiente manera:

1- Inter de Bogotá – 19 puntos

2- Deportivo Pasto – 18 puntos

3- América de Cali – 16 puntos

4- Once Caldas – 16 puntos

5- Junior de Barranquilla – 16 puntos

6- Atlético Nacional – 15 puntos

7- Deportes Tolima – 15 puntos

8- Atlético Bucaramanga – 14 puntos

9- Fortaleza – 14 puntos

10- Deportivo Cali – 12 puntos

11- Rionegro Águiñas – 12 puntos

12- Millonarios – 11 puntos

13- Llaneros – 11 puntos

14- Independiente Santa Fe – 10 puntos

15- Jaguares de Córdoba – 10 puntos

16- Independiente Medellín – 7 puntos

17- Cúcuta Deportivo – 6 puntos

18- Deportivo Pereira – 4 puntos

19- Boyacá Chicó – 4 puntos

20- Alianza – 4 puntos

Programación de partidos de la Liga BetPlay del 7 al 10 de marzo

Este contexto podría tener varios cambios, luego de los encuentros que se vivirán en las próximas jornadas. Los partidos agendados entre el 7 y el 10 de marzo son los siguientes:

Rionegro Águilas vs Atlético Nacional – 7 de marzo – 4:00 p.m.

Millonarios vs Cúcuta Deportivo – 9 de marzo – 6:20 p.m.

Llaneros vs Jaguares de Córdoba – 9 de marzo – 4:00 p.m.

Deportivo Pasto vs América de Cali – 9 de marzo – 8:30 p.m.

Atlético Bucaramanga vs Deportivo Pereira – 10 de marzo – 6:20 p.m.

Junior de Barranquilla vs Atlético Nacional – 10 de marzo – 8:30 p.m.

Del mismo modo, les resaltamos que este 6 de marzo también se dará un choque entre Deportivo Cali y Once Caldas correspondiente a la fecha 10.